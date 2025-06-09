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曾獲唐獎永續發展獎 珍古德來台訪唐獎基金會

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
珍古德於2020年獲頒唐獎永續發展獎，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及對環境保育長年無與倫比的奉獻。圖／唐獎教育基金會提供
珍古德於2020年獲頒唐獎永續發展獎，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及對環境保育長年無與倫比的奉獻。圖／唐獎教育基金會提供

2020年唐獎永續發展獎得主珍古德博士4日抵台，昨日在北科大舉行的「透過行動點燃希望」公開演講，今日接續親訪唐獎教育基金會。珍古德表示，獲獎後唐獎補助新台幣1000萬元投入永續保育，這項資助有助於擴展她所推動的「根與芽計畫」，讓地球成為更美好的地方。

珍古德於2020年獲頒唐獎永續發展獎，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及對環境保育長年無與倫比的奉獻。2021年，國際珍古德協會與唐獎教育基金會共同簽署「亞洲保育計畫」合作協議，將補助的1000萬元研究經費投入永續保育推動。

珍古德此次造訪唐獎教育基金會，由董事長尹崇堯代表創辦人尹衍樑博士接待，並準備的蔬食餐點款待這位茹素數十年的貴賓。基金會執行長陳振川致贈珍藏多年的排灣族琉璃珠項鍊，表達敬意。他表示，現年91歲的珍古德博士至今仍奔走全球，持續投入環境保護、野生動物保育與永續教育，其精神與毅力令人敬佩。

此行，唐獎教育基金會安排珍古德在以台灣珍貴木材烏心石製成的「榮耀桌」上親筆簽名，該桌面雕刻有排灣族的陶甕、佩刀與琉璃珠以及祖靈化身的百步蛇，珍古德的簽名將與歷屆得主並列。珍古德也親筆寫給唐獎：「唐獎教育基金會的贊助將幫助我擴展我們的『根與芽計畫』，使世界各地的年輕人能夠採取行動，讓地球成為一個對人類、動物和環境而言更美好的地方。」

唐獎教育基金會所補助的研究經費，除投入塞內加爾東南部的野生黑猩猩保育與研究計畫外，也支持台灣、馬來西亞與印度等國的保育與教育工作，包括設立亞洲首間聚焦保育與永續議題的「台北市珍古德實驗教育機構」。此外，基金會每年舉辦「青年論壇」，促進團隊合作與成果交流，並製作教育素材，擴大保育意識的社會影響力。

珍古德 永續 唐獎

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