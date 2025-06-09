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以前現在都萬中選一...她好奇老師地位為何降低 網舉關鍵時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇老師在社會的地位是何時開始走下坡的。示意圖／ingimage
一名網友好奇老師在社會的地位是何時開始走下坡的。示意圖／ingimage

社會對老師的態度從何時開始改變的呢？一名網友發文，表示從前和現在老師都是「萬中選一」的人才才能考進的，但如今民眾對老師的態度跟從前有很大差別，於是詢問大家：「老師在社會的地位是何時開始走下坡的？」

原PO在PTT發文，表示現在老師很難考上，不比過去師專畢業進校教書的老師容易，都是萬中挑一的人才，照理說是很受人尊敬的職業，但現在老師的社會地位卻比從前差很多，而且常常聽別人說以前老師可以如何教導學生，現在則不行等等的話題，因此很好奇老師這個行業是何時走下坡的？

此文一出，不少人認為是從少子化、不能體罰開始的，「開始少子化，小孩奇貨可居的時候」、「不能體罰之後」、「少子化、不能體罰都有影響」、「教改禁止體罰開始」、「不能打之後，學生就不怕老師」、「現在唸一下小孩就可能被家長告，久而久之老師不想惹事也不想多管，以後出來的小孩就越來越可怕」。

也有網友認為是教育普及後，「因為現在每個家長也都大學、研究所畢業，搞不好學歷還比老師的好，當然不把老師放在眼裡」、「教育普及，長大後發現以前遇到一堆不好的老師，就不太會尊重孩子的老師」、「現在家長的學歷都比老師高，賺得也多，學生也都知道老師不算什麼優秀人才」。

也有人指出是教育界問題也很多，「教授大多更廢好嗎？整天只會在那邊算計經費拿多少、論文發幾篇可以應付評鑑，自己專業的東西一問三不知，連自己研究領域做啥都搞不清楚，還會講錯」、「國中小有些教師就只是公務員，有的還會帶頭霸凌」、「高中以下的很早就沒社會地位了，錢又少，而且很多老師根本沒料，只比台下學生懂就以為自己很厲害」。

教師 少子化

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