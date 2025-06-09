校園防堵登革熱 教部籲每週巡倒清刷

社會對老師的態度從何時開始改變的呢？一名網友發文，表示從前和現在老師都是「萬中選一」的人才才能考進的，但如今民眾對老師的態度跟從前有很大差別，於是詢問大家：「老師在社會的地位是何時開始走下坡的？」

2025-06-09 14:31