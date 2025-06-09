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校園防堵登革熱 教部籲每週巡倒清刷

中央社／ 台北9日電

教育部今天表示，為防堵登革熱疫情，校園須每週至少1次落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器等孳生溫床，雨後務必再次巡檢，防止病媒蚊孳生。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，每年8月至10月氣溫升高、雨量增加，是登革熱傳染病流行高峰期；為保護高中以下學校師生的健康安全，國教署呼籲各校持續啟動登革熱防治工作，強化校園清消、落實病媒蚊孳生源清除與防疫宣導教育。

為督導學校落實登革熱防治及學校環境改善，國教署自1月起，對教育部主管高中以下學校進行訪視，截至5月中旬累計訪視19校、22次。

國教署提到，積水容器是孳生溫床，為防堵登革熱疫情，校園須每週至少1次落實「巡、倒、清、刷」，清除花盆底盤、雨水桶、積水輪胎等孳生源，雨後務必再次巡檢校園各場所，徹底清除積水區（含容器），防止病媒蚊孳生。

另外，學校應與地方衛生單位合作，一旦出現疑似病例立即通報，配合校園環境消毒，強化防疫宣導，透過各項集會時機或海報宣導，讓師生認識登革熱傳播途徑與預防方式。

暑假將近，國教署提醒，外出旅遊應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位使用政府機關核可的防蚊藥劑等。

國教署並表示，請學校掌握自流行區來（返）台教職員工生的人數、名冊與健康狀況，並宣導出國返台後應自我健康監測14天，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹或噁心、嘔吐等疑似登革熱或屈公病的症狀，請立即就醫，並主動告知旅遊史及活動史。

登革熱 校園 國教署

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