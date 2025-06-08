快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

肉身護童導護老師無意外險 學校志工有無保險也不明？

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

導護老師、志工日日守護學童上下學的安全，卻缺乏制度性保障。二〇二一年高雄有導護老師遭撞、終身失能，教團多次倡議應替導護老師加保意外險，卻仍受法規限制；家長志工則發現，有些學校的志工保險也不明，竟是在事故發生後才受重視。

高雄市曾有導護老師執勤時遭闖紅燈駕駛撞，導致終身失能，幾年來教團、地方政府都曾在公開場合呼籲，教育部應替導護老師投保團體平安險或意外險。全國代理暨代課教師產業工會認為，台灣校園導護老師制度從未有完整訓練、法律授權或制度保障，卻被視為教師理所當然的責任。事實上，導護老師制度是國家為節省義務警察經費、壓榨教師人力而產生的產物。

全教產副理事長林碩杰指出，教育部補助學校投保的校園公共意外責任保險，並未理賠高雄導護案。按公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法規定，教育部各機關學校不得再為其人員投保額外保險，所以現行導護老師沒有其他保險保障，有些學校則是透過其他資金來源替導護老師投保。

家長志工的部分，全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍則提到，以台北市來說，每年舉辦的導護志工培訓供不應求，許多人沒有接受足夠培訓就上路，導致站錯位置、該擋的時候沒人擋。而導護工作確實存在風險，他就曾聽聞有志工在執勤時發生意外受傷送醫，才發現家長會、學校都沒有替志工保險，最後是透過家長學校自發互助協助醫療費用。事發過後，該校才與家長會討論，決定後續一律由家長會投保。

針對教師執行職務保障，教育部表示，行政院人事行政總處已調增因執行職務致受傷、失能及死亡慰問金發給標準，提高執行危險職務發生意外致失能或死亡慰問金至最高新台幣一千萬元，並將受傷慰問金發給額度調增一倍，實質加強照護教師執行職務安全的保障。

教育部 教師 保險

延伸閱讀

陸高考作文題太難看不懂？官方稱「因應抗戰勝利80周年的家國情懷」

葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

資料膨風！醫學系錄取生資格遭拔 國教盟籲教育部「廢除學習歷程檔案採計」

台中市警局端午連假前三天大執法 告發破千件強化護童

相關新聞

哈佛留學生簽證政策又轉彎 留學生忐忑專家給3點建議

美國總統川普才剛宣布暫停處理哈佛大學國際生的簽證申請，華盛頓郵報7日又報導，美國國務院6日晚間推翻指令，恢復處理哈佛學生...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

肉身護童導護老師無意外險 學校志工有無保險也不明？

導護老師、志工日日守護學童上下學的安全，卻缺乏制度性保障。二〇二一年高雄有導護老師遭撞、終身失能，教團多次倡議應替導護老...

三峽車禍導護老師「肉身護童」掀討論 教團籲廢除制度

三峽北大國小周邊日前發生嚴重交通事故，引發學校老師執勤導護「肉身護童」的討論。教團指出，導護老師沒有指揮交通的公權力，不...

新北推學前本土語教育 3年挹注5千萬打造多語共學環境

新北持續學前本土語言教育，113學年度共有65所幼兒園參與教育部「台灣台語沉浸式教學融入教保活動課程」計畫，為全國參與數...

校園手機／明星高中自主管理手機 校長：引導自律更重要

中小學生手機管理近期吵得沸沸揚揚，教育部草案規定高中須經親師生討論，但仍引發手機禁令與數位教育恐「校內互打」的疑慮。包括建中、雄中等多所明星高中，均未限制學生使用手機，甚至視為數位學習的重要輔助工具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。