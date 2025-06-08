三峽車禍導護老師「肉身護童」掀討論 教團籲廢除制度

三峽北大國小周邊日前發生嚴重交通事故，引發學校老師執勤導護「肉身護童」的討論。教團指出，導護老師沒有指揮交通的公權力，不應將交通安全責任轉嫁給教育人員。

匿名國中教師指出，現行教師執勤導護的情況依學校規定而有不同，以他所在的大校來說，一般老師每學期輪一周、兼行政者每周輪一天。教師執勤一日早上加下午總共約五十分鐘，多數學校會讓老師補休，少部分沒有或是會發放餐券，但他認為這並不是合理補償。

該師表示，執勤導護時多少會遇上危險情境，最頻繁發生的是有機車要轉彎，老師擋下來後，機車卻還硬是從老師身後鑽過去；而導護老師多是聽指揮者的哨聲攔車，他也常遇到吹哨的老師不清楚不同位置的狀況而指揮不當的問題。

全教產理事長林蕙蓉指出，教師沒有執勤的義務，更沒有指揮交通的公權力，導護老師的工作是擋住學生，其實沒有權利指揮交通把車攔下。現行多數學校會讓老師退到校門口指揮，不要站在馬路中間，但還是會有安全問題。她強調，教育部應面對現實，廢除導護制度。

全國代理暨代課教師產業工會表示，校園外交通安全從來不是教師的職責，導護老師與志工也無任何執法權。國家不應將校園外交通安全的重任推給手無寸鐵、毫無權限的老師和志工，應立即取消教師導護制度，停止將非專業的交通安全責任轉嫁給教育人員。同時，需投入專業交通導護與警力資源，建立專責護童隊伍與法治保障。

教育部表示，會配合行政院、內政部及交通部計畫，持續改善校園周邊道路環境。國教署每學期並會調查全國高級中等以下學校周邊危險路口需警察、義交協助指揮需求，請內政部警政署協助學校執行上放學交通導護任務。

教育部說明，學校可依所在環境區域特性及交通狀況需求，彈性規劃及運用在地資源與人力，編組於學校周邊區域執行導護及相關工作。國教署會持續請各地方政府及學校規劃妥適之學生交通導護方案，以兼顧師生安全及權益。

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