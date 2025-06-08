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哈佛留學生簽證政策又轉彎 留學生忐忑專家給3點建議

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序。法新社
美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序。法新社

美國總統川普才剛宣布暫停處理哈佛大學國際生的簽證申請，華盛頓郵報7日又報導，美國國務院6日晚間推翻指令，恢復處理哈佛學生簽證申請。美方政策反覆，恐讓留學生忐忑不安，專家對此提出3點建議，學生除了需對簽證備審資料內容具有敏感度，也可採取多元申請策略，同時做好心理建設。大學端也提醒，留美問題可能餘波盪漾，就算順利赴美，未來仍可能面對經費、計畫等風險。

面對川普政府反覆不定的留學政策，教育部前國際司參事邱玉蟾提出3點分析。首先，她強調「簽證」是國家主權的展示，即使學生拿到入學許可，美國政府還是有權限基於國家安全等理由，再次審酌簽證的發放。

而學生能做的，就是對簽證備審資料內容具有敏感度，完備相關資料，確保沒有相互矛盾之處；而在研究計畫方面，要強調研究主題的學術性質，且與軍事無關，尤其是STEM、AI、航空、量子計算領域，或者社會科學牽涉國家意識形態的研究，都要特別注意撰寫內容。

再來，邱玉蟾表示，學生應採取多元申請策略，7月底之前都還可以準備。舉例來說，英國的牛津、劍橋都是採取滾動錄取申請制，10月底前皆可申請；新加坡國立大學、南洋理工大學申請截止時間都比哈佛晚一些；加拿大的多倫多大學、英屬哥倫比亞大學的相關政策都比較寬鬆；另外還有巴黎綜合理工學院等等，都可以考慮申請，作為備案。

第三，邱玉蟾也提醒學生要先做好心理建設，更不要放棄。留學不可能一切都順利，往往會碰到一些狀況，她苦笑說，現在這個狀況確實大了點，但未來將會成為人生經歷，到求職階段也可以向公司展現自己在困境下的應對。

邱玉蟾分享，過往台灣曾遇過數次邦交國突然斷交，國內來自邦交國的外籍生頓失獎學金，此時都會有學校出面承擔學生學費，甚至主動募款幫助學生度過困境。在本次美國留學政策爭議中，也可見學校、媒體、校友都願意發聲，沒有人希望面對這樣的劇變，但往往有不少人願意在這樣的時刻站出來幫忙。

中正大學副校長詹盛如指出，留美問題可能還會餘波盪漾一段時間，即便學校現在可以正常招生，仍可能影響未來的福利、各項機會，尤其是像哈佛、哥倫比亞等立場較偏向自由派的學府。他指出，有學生因此直接放棄去美國，或者轉而決定前往其他比較不會「被針對」的學校。

詹盛如指出，現在有些赴美就學的台灣學生，可能已經受到經費縮緊、反DEI政策影響，他提醒，學生未來可能面對的風險包含學校對留學生的經費是否足夠、支不支持相關計畫，甚至若研究主題與川普政策、立場不一致，恐也受到影響。對於現在在美國唸博士的台灣留學生，他表示，唯一的選擇就是盡快畢業。

美國 簽證 哈佛大學

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