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新北推學前本土語教育 3年挹注5千萬打造多語共學環境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
同榮國小附設幼兒園幼生在操作人偶的過程中，分享客語故事。圖／新北市教育局提供
同榮國小附設幼兒園幼生在操作人偶的過程中，分享客語故事。圖／新北市教育局提供

新北持續學前本土語言教育，113學年度共有65所幼兒園參與教育部「台灣台語沉浸式教學融入教保活動課程」計畫，為全國參與數量最多的縣市，其中，泰山區同榮國小附幼更榮獲客家委員會「113年度客語教學優良教案設計甲等」及「教材教具設計佳作」肯定。

私立幼祥幼兒園園長陳婉玲表示，幼兒園展現創新教學巧思，大量製作台語漢字詞彙卡，如「書本」、「食物」、「電燈」、「書櫃」等，張貼於幼兒日常接觸的生活場域，潛移默化引導幼兒學習台語；另結合午餐教育製作「今仔日欲食啥物？」教具，將日常飲食融入語言學習情境，提升幼兒興趣與記憶力

同榮國小附幼自111學年起，參與新北市「幼幼歡樂多語影音秀」連續獲得「幼夯幼旺人氣獎」、「幼好幼讚影音獎」、「幼新幼棒創意獎」等肯定，112學年度首次參加全國客家藝文競賽即榮獲北區甲等殊榮。

校長廖明正本身為詔安腔客語使用者，深感客語文化逐漸式微，帶領教師團隊投入語言復振，與賴玲惠、林伽芳兩位老師攜手開發客語繪本「當枵个弄毛蟲」，融入主題課程，引導幼兒透過歌謠律動、故事扮演與藝術創作，從遊戲中自然習得客語。

教育局表示，透過生活化、遊戲化的教學活動，讓幼兒「聽得懂、敢開口」，在自然互動中建立語言親近感，從小扎根本土語言認同與文化素養。

教育局表示，新北市自111至113學年度，共投入逾5千萬元資源推動學前本土語言教育，除積極參與教育部相關計畫，更辦理「新北市幼幼歡樂多語影音秀」、「幼兒原住民族文化暨族語教學扎根計畫」等特色活動，持續協助公私立幼兒園建構本土語言環境，擴大支持體系，打造友善、多元、共學的語言學習場域。

私立幼祥幼兒園自製「今仔日欲食啥物？」教具。圖／新北市教育局提供
私立幼祥幼兒園自製「今仔日欲食啥物？」教具。圖／新北市教育局提供

語言 客語

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