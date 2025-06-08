南投教師聯合甄選 國中缺額220搶25競爭激烈
南投縣政府辦理114學年度教師聯合甄選，今天初試，共729人爭取141名缺額，其中國中教師逾10年未辦理一般科目甄選，因此報考者踴躍，共220人爭取25名教師缺額，錄取率約11%。
南投縣國民中小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試上午在南投國中登場，南投縣副縣長王瑞德、南投縣政府教育處長王淑玲等人前往關心考生。王瑞德說，今年甄選共729人報名，各類科教師開缺141名，整體錄取率約19%，其中幼兒園教師甄選開缺14名，共100人報考。
王瑞德表示，國小教師甄選409人報考，開缺102名；另外，國中教師逾10年未辦理一般科目甄選，今年報考人數踴躍，共220人爭取25名教師缺額，包含7名數學教師、5名理化教師、3名資訊科技專長教師、特殊教育身心障礙類5名、特殊教育資賦優異類英文1名、特殊教育資賦優異類理化1名、專任輔導教師3名。
縣府教育處表示，今天幼兒園教師到考率73%、國小教師到考率62.84%、國中教師到考率63.18%；甄試第2階段6月21日在南投國小複試，分為口試及教學演示，預計27日放榜，7月1日在南投國小辦理公開介聘作業。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言