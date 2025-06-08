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115學年大考暫定日期 學測1月17日至1月19日舉行

中央社／ 台北8日電

大學入學考試中心近日公告115學年高中英聽、學測分科測驗等各項考試暫定日期，學測依例於農曆春節前辦理，規劃民國115年1月17日至19日舉行3天考試。

大學入學考試中心近日發布訊息指出，依教育部今年3月14日召開的「115學年度大學各類招生考試重要日程安排協調會議」決議，以及5月28日總統府公布「紀念日及節日實施條例」新增的國定假日，大考中心公告暫定各項考試報名及考試日期，實際報名及考試日期仍依考試簡章為準。

根據大考中心資料顯示，115學年高中英語聽力測驗依例於學期中辦理，第1次考試暫定今年10月18日、第2次考試暫定今年12月13日舉行，考生可自由選考，2次考試皆參加者，成績可擇優使用。

115學年學科能力測驗依例於農曆春節前辦理，分為3天施測，暫定115年1月17日至19日舉行，並暫定今年10月28日至11月11日受理報名。

此外，115學年分科測驗於暑假辦理，分為2天施測，暫定115年7月11日、12日舉行，並暫定115年6月3日至16日受理報名。

春節 學測 分科測驗

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