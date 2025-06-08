30幼兒園試辦「幼兒園明日閱讀計畫」 推聊書活動親子共讀

為避免幼兒長時間接觸3C產品，教育部自113學年起於30間幼兒園試辦「幼兒園明日閱讀計畫」，導入「身教式持續安靜閱讀」理念，透過教師示範閱讀，建立幼兒穩定的閱讀習慣。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，明日閱讀計畫推動方式包含習慣閱讀、聊書活動與親子共讀，透過每日固定的閱讀時段，由教師帶領幼兒閱讀，培養專注力與閱讀耐力，再導入「聊書活動」，讓孩子從繪本圖像、情節與角色出發，分享觀察、提問與感想，提升語言表達與思考能力，同時也鼓勵家長加入閱讀行列。

以彰化縣合興國小附幼為例，教師運用「時間精靈」建立班級閱讀儀式感，培養幼兒閱讀習慣，逐步延長閱讀時間，並利用繪本製作「故事骰子」，引導幼兒彼此分享故事內容，發揮想像力創作故事的新結局，園方也依繪本情節布置環境，營造沉浸式的閱讀氛圍。

高雄市明正國小附幼則設計「書包有書」活動，鼓勵孩子帶書回家與家長共讀，例如鯨魚班透過聯絡簿推薦繪本，強化家園合作，企鵝班則發展「走讀」方式，將閱讀延伸至戶外；園方同時設立「漂書站」，鼓勵社區居民共享書籍，讓閱讀成為整個社區的日常風景。

國教署表示，希望藉由系統化推動閱讀，讓孩子從「幼」培養閱讀習慣，在聊書活動與親子共讀過程中，幫助孩子語言與認知發展；培養閱讀習慣可降低孩子對3C的依賴，期待親師攜手合作，建立溫暖有互動的閱讀文化，打造幼兒健康成長與終身學習的基礎。

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