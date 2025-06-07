南投縣頒發SUPER教師獎 鼓勵主動研究創新教法

南投縣SUPER教師獎今天頒獎，縣府教育處表示，透過獎項發掘優良教師、推廣良師典範，也期許鼓勵教師主動研究創新教材、教法，提升學生學習興趣、與學生教學相長。

南投縣教育產業工會今天舉辦「114年南投縣SUPER教師獎」頒獎典禮，幼兒園組首獎敦和國小附設幼兒園潘美芳、國小組首獎國立南投特殊教育學校李孟煊、國中組首獎鹿谷國中戴義明、高中職組首獎國立中興高中林昱成，及新庄國小教師陳佳葳獲優選獎。

南投縣政府教育處長王淑玲出席表示，感謝獲獎教師對教育無私奉獻、全心投入，是對教育初衷與理想的堅持，讓每名獲獎者有不凡事蹟與感人故事，除成就今天榮耀，也是每一名教育夥伴學習典範，期許透過獎項鼓勵縣內教師主動研究創新教材、教法，共同成長。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖表示，實地進入校園訪視，藉由觀察、訪談與觀課，從班級經營、學生輔導、教學專業、服務熱忱、親師生溝通、公共影響力、行政合作等面向進行評選，得獎教師皆秉持教育理念，積極創新教學，在教學現場創造動人篇章。

縣府教育處發布新聞稿表示，林昱成結合實地踏查，帶領學生從家鄉出發，思考地方與世界連結，並關注原住民學生文化認同，還自學布農族語及參加族語認證；李孟煊專注中重度身心障礙學生，並積極與家長合作，將特教溝通板延伸至家庭，使支援系統更完整。

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