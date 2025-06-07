巨城化身藝術舞台！竹市聯合藝文季20校學生展才華

2025年「聯合藝文季」今天在新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，這是新竹市規模最大的校際藝文交流盛會，共有超過20所學校、23組表演團體參與，展現新竹市學生多元藝術才華與教育成果的深厚底蘊。

本次活動由新竹市家長會長協會主辦，以「多元展演，藝起閃耀」為主題，集合來自全市各級學校的優秀學生，以舞蹈、音樂、戲劇、合唱、武術等形式，展現豐富的藝術能量與青春創意。

新竹市家長會長協會會長連文宏表示：「這是孩子們大放異彩的時刻，每一個努力的身影都值得被看見。」今天下午1點半開場，活動現場吸引眾多家長與社區民眾參與，不僅見證孩子的成長，也促進家庭與學校之間的連結，活動將於5點半結束。

這次活動共計23組表演節目，舞台上各校學生盡情展現創意與自信，無論是鼓聲震天的太鼓演出、節奏明快的街舞、悠揚溫柔的合唱，或是氣勢磅礡的武術、儀態整齊的儀隊、細膩動人的弦樂四重奏，都吸引現場觀眾掌聲不斷，氣氛熱烈。

主辦單位表示，2025聯合藝文季是屬於新竹的藝文盛典，是學生展現自我、教師教學成果的舞台，更是城市美感教育的縮影。活動將免費開放市民自由參觀，鼓勵親子共遊、全家觀賞，享受一場從校園出發、連結社區、擁抱藝術的美好午後。 2025年「聯合藝文季」今天在新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，這是新竹市規模最大的校際藝文交流盛會。圖／新竹市家長會長協會提供 這次活動共計23組表演節目，舞台上各校學生盡情展現創意與自信。圖／新竹市家長會長協會提供

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