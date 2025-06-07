快訊

獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

巨城化身藝術舞台！竹市聯合藝文季20校學生展才華

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
由新竹市家長會長協會主辦的「2025聯合藝文季」7日於新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場盛大登場。圖／新竹市家長會長協會提供
由新竹市家長會長協會主辦的「2025聯合藝文季」7日於新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場盛大登場。圖／新竹市家長會長協會提供

2025年「聯合藝文季」今天在新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，這是新竹市規模最大的校際藝文交流盛會，共有超過20所學校、23組表演團體參與，展現新竹市學生多元藝術才華與教育成果的深厚底蘊。

本次活動由新竹市家長會長協會主辦，以「多元展演，藝起閃耀」為主題，集合來自全市各級學校的優秀學生，以舞蹈、音樂、戲劇、合唱、武術等形式，展現豐富的藝術能量與青春創意。

新竹市家長會長協會會長連文宏表示：「這是孩子們大放異彩的時刻，每一個努力的身影都值得被看見。」今天下午1點半開場，活動現場吸引眾多家長與社區民眾參與，不僅見證孩子的成長，也促進家庭與學校之間的連結，活動將於5點半結束。

這次活動共計23組表演節目，舞台上各校學生盡情展現創意與自信，無論是鼓聲震天的太鼓演出、節奏明快的街舞、悠揚溫柔的合唱，或是氣勢磅礡的武術、儀態整齊的儀隊、細膩動人的弦樂四重奏，都吸引現場觀眾掌聲不斷，氣氛熱烈。

主辦單位表示，2025聯合藝文季是屬於新竹的藝文盛典，是學生展現自我、教師教學成果的舞台，更是城市美感教育的縮影。活動將免費開放市民自由參觀，鼓勵親子共遊、全家觀賞，享受一場從校園出發、連結社區、擁抱藝術的美好午後。

2025年「聯合藝文季」今天在新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，這是新竹市規模最大的校際藝文交流盛會。圖／新竹市家長會長協會提供
2025年「聯合藝文季」今天在新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，這是新竹市規模最大的校際藝文交流盛會。圖／新竹市家長會長協會提供
這次活動共計23組表演節目，舞台上各校學生盡情展現創意與自信。圖／新竹市家長會長協會提供
這次活動共計23組表演節目，舞台上各校學生盡情展現創意與自信。圖／新竹市家長會長協會提供

舞台 新竹

延伸閱讀

鉤編、繩索混搭皮革 Prada海洋風單品 化身風格水手

百年古蹟活化 台南安平東興洋行化身濕版攝影結合劇場

影／不可思議！廢棄腳踏車擠車格 竹市車主竟收「並排停車」罰單

竹市兒探館停工2年新進度曝 桃園總圖建築師團隊接手

相關新聞

葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

教育部政務次長葉丙成日前因涉及洩漏性平案個人資訊，被7名自家綠營立委連署送入教育部性平會調查，隨後再被「鏡週刊」踢爆疑似...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

巨城化身藝術舞台！竹市聯合藝文季20校學生展才華

2025年「聯合藝文季」今天在新竹市Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，這是新竹市規模最大的校際藝文交流盛會...

珍古德為動物與地球發聲 與台南師生分享自然與生命的敬意

「2025根與芽動物聯合國－與珍古德博士一起行動」活動，下午在長榮大學舉行，台中南17所學校師生齊聚一堂，學生化身17個...

新北教徵出錯…議員指筆試分數也疑被改 教育局：筆試未曾變動

新北114年國中教師聯合徵選日前放榜，卻出現分數愈查愈低問題。新北市議員張維倩接獲陳情，新北教育局雖緊急修正，強調是加分...

近9年高中生學籍喪失成長近3倍 陳學聖：教部要追蹤

賴清德總統日前於畢業祝福影片中強調，鼓勵學生「勇敢追夢、自在遨翔」。據教育部統計，103至111學年度高級中等學校學生學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。