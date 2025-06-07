珍古德為動物與地球發聲 與台南師生分享自然與生命的敬意

「2025根與芽動物聯合國－與珍古德博士一起行動」活動，下午在長榮大學舉行，台中南17所學校師生齊聚一堂，學生化身17個「動物國」代表，展示繪製的動物國國旗，模擬動物說明正面臨的生存困境，為保育發聲。

活動請到「動物行為學家暨環境保育先驅珍古德」擔任「人類代表」，與17個動物國發聲，分享她對自然與生命的敬意，鼓勵學生們勇敢行動，為地球未來創造改變。

高齡91歲的珍古德分享她與黑猩猩相處多年、長大後求學心得。珍古德說，我們與黑猩猩有97%基因相同，她沒受過教育也沒有錢，但10歲就立志到非洲，80年前母親那時候就告訴真她星：「如果妳要一定要追尋夢想，一定要非常努力，絕對不要放棄任何機會」。

當時很多學者都認為動物不可能像人類那樣有感情、情緒、個性，她的狗Rusty就能證明，她還是照自己的方式研究黑猩猩。現在的研究也顯示，很多動物都很聰明，例如非洲大鼠能被訓練到能深入災區瓦礫找尋生還者，還能聞到隱藏的犀牛角等違禁品。

珍古德表示，豬和狗一樣聰明，一個很能畫畫的南非「豬卡索」Picasso，被解救後展現畫畫天份，一幅可賣5千美元。她說，章魚也可以表現神奇的技能。每個動物都能感受痛苦，甚至連昆蟲都有智力。

她鼓勵年輕人研究身邊動物的行為，進而為不能為自己說話的動物發聲。影響父母家人不要購買會傷害動物的商品，買友善動物大自然的產品。

去年10月珍古德協會教師開始到各校開課，讓學生瞭解珍古德博士的根與芽行動內涵、動物保育及生物多樣性的重要性。每個參與學校深入研究一種動物，包括北極狐、犀牛、黑面琵鷺、蓋斑鬥魚、台灣暗蟬、陸寄居蟹、巨嘴鳥、黑猩猩、鯨鯊等多元物種。

長榮大學表示，活動融合科學、語文、藝術及環境議題，透過團隊合作釐清觀點、整理資料，最後站上舞台發表選定物種的保育議題與訴求，呈現行動教育的成果。

長榮大學表示，長期與珍古德協會合作推動「根與芽」教育行動，致力啟發年輕人對自然的關懷與行動力。動物聯合國正是根與芽教育在地實踐、國際連結的具體展現。期待鼓勵年輕人以實際行動「關懷環境、關懷動物、關懷社區」。

校方表示，2015年起每年舉辦「動物嘉年華活動」，今年升級「動物聯合國」，透過模擬聯合國會議，讓學生們深入了解動物的生態需求與保育挑戰，並成為其「發聲者」。感謝中華電信支援拍攝「元宇宙動物聯合國」3DVR，將學生的創作與宣言轉化為虛擬實境內容，擴展活動後續影響力。 珍古德與17個動物國代表，在動物聯合國為動物與地球發聲。記者周宗禎／攝影 珍古德與17個動物國代表，在動物聯合國為動物與地球發聲。記者周宗禎／攝影 珍古德與17個動物國代表，在動物聯合國為動物與地球發聲。記者周宗禎／攝影 珍古德與17個動物國代表，在動物聯合國為動物與地球發聲。記者周宗禎／攝影

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