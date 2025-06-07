新北教徵出錯…議員指筆試分數也疑被改 教育局：筆試未曾變動

新北114年國中教師聯合徵選日前放榜，卻出現分數愈查愈低問題。新北市議員張維倩接獲陳情，新北教育局雖緊急修正，強調是加分系統出錯，已修正並增額錄取7人補救，但張維倩指出，有陳情人連筆試成績也被改動從82分變成79分，為避免黑箱作業疑慮，市府應重新讀卡以示公平，別讓考生因行政作業疏失，導致辛苦心血白費。

張維倩指出，接獲陳情人指出，5月27、6月4日上網查詢時，筆試成績皆為82分，但到了6月5日晚上8時，分數進變成79分，網頁成績公告後怎麼可以篡改，教育局說系統異常，但陳情人分數卻回不來了。

張維倩也說，該名陳情人加分部分也被篡改，初試報名時系統年資加分是2分、本土語及台灣手語認證加分1分，共加3分，從5月27日到6月5日晚上8時，皆是加3分，但到了6月5日晚上10時再次查詢，竟只剩下1分，考生質疑現在甄試分數會變、加分會消，考生考完還要跟網頁系統賭運氣。

張維倩也說，以陳情人的國文科為例，錄取門檻為84.75 分，該考生筆試分數為82分，年資加分為3分，總分85分，可以通過門檻進行複試，但錄取名單卻沒有陳情人的名字，讓原本的「通過」初試變成「不通過」，考生欲哭無淚。

還有名國文科考生5月27日查詢公告成績是86.5分，6月4日查詢時變成85.5分，因最低錄取標準是84.75分，該考生6月5日早上成功報名複試，但到了6月5日晚上公布最新的成績，查詢分數卻直接變成84.5分未錄取，讓人無法接受。有問題的恐怕不只是系統，教育局也有問題。

張維倩說，直到今天這些陳情人都還在台北市參加教徵，許多人是花了多年時間備考，卻在一夕之間被教育局作業系統所踐踏，認為新北市長侯友宜須正視，別讓考生質疑新北市教師甄試因為行政疏失賠上公信力。

新北市教育局指出，本次初試所有考生筆試原始成績自始至終均未變動、未曾修改。部分考生查詢畫面所見成績變動情形，為系統加分項目異常，且錯誤將加分項目併入筆試成績欄位所致，已於6月6日完成系統修正與公告。

教育局說，以第一名考生為例，代理年資僅2年未達加分標準（同校3年加3分），本土語可加分1分，筆試成績實際為79分，總成績80分。

另名考生總因系統重複採計代理年資及一般/偏鄉區，該考生筆試成績得分80.5分，代理年資總加分4分，總成績84.5分。

教育局強調，系統異常僅限「加分」項目，已全面複核處理完成，並辦理7名考生增額錄取，保障所有符合條件者的公平權益。

教育局也強調，對此次系統問題深感歉意，後續將強化系統核驗與資訊同步機制，避免類似情形再次發生。

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