快訊

吳姍儒接棒「一字千金」 認了中文程度「只有國中畢業」

罷「雙吳」都失利？罷免吳沛憶也送件失敗 罷團：約差3千分沒有達標

大雷雨炸北北桃！烏來、三峽、新店「山區暴雨」國家級警報響

葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章今天表示，葉丙成是從台大借調，若要回到學校，「讓他回來是沒問題的。」記者許維寧／攝影
台大校長陳文章今天表示，葉丙成是從台大借調，若要回到學校，「讓他回來是沒問題的。」記者許維寧／攝影

教育部政務次長葉丙成日前因涉及洩漏性平案個人資訊，被7名自家綠營立委連署送入教育部性平會調查，隨後再被「鏡週刊」踢爆疑似圖利，政界呼籲其知所進退下台。台大校長陳文章今天表示，葉是從台大借調，若要回到學校，「讓他回來是沒問題的。」

葉丙成除性平案外，日前又遭鏡週刊踢爆，質疑自家公司協會承攬教育部標案涉及圖利自肥。陳文章今天表示，葉丙成性平案一事，已經由教育部執行調查，若有需要配合，台大願意提供資料。

陳文章也說，葉丙成與相關機構間的關係，若接獲外界檢舉，台大也會立案調查。又葉是從台大借調到教育部，據了解，是借調申請至明年十月，葉也還是台大的一份子，如果要回到學校任教，「讓他回來是沒問題的。」

葉丙成 教育部 台大

延伸閱讀

葉丙成光環變利劍？ 沈政男：昔日舔粉將倒打一耙

【重磅快評】李俊俋自宮請辭 葉丙成還能越級打怪？

葉丙成遭控涉圖利 學者：若他沒做這2件事就不違法、政治上也站得住腳

葉丙成爭議再1樁 她轟該被司法調查：更怪異的是鄭英耀

相關新聞

葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

教育部政務次長葉丙成日前因涉及洩漏性平案個人資訊，被7名自家綠營立委連署送入教育部性平會調查，隨後再被「鏡週刊」踢爆疑似...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

近9年高中生學籍喪失成長近3倍 陳學聖：教部要追蹤

賴清德總統日前於畢業祝福影片中強調，鼓勵學生「勇敢追夢、自在遨翔」。據教育部統計，103至111學年度高級中等學校學生學...

當年榜首棄台大選清大 徐伯均建議學子：保持好奇、獨立思考

「少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。」四十歲的徐伯均，回首十八歲時意氣風發的選擇，從未後悔。

台電頒獎助學金近6千萬 助逾1.4萬學子逐夢

台電獎助學金制度1990年設立至今，36年不間斷。台電今天表示，連續3年串聯20座電廠頒發獎助學金，今年共1.4萬人獲頒...

營養午餐爆食安！新北修正契約 環境不潔、違反食安等均增列裁罰

新北泰山、汐止營養午餐釀食安事件，引發外界關注。新北教育局公布，已修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，提高違規記點罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。