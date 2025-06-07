葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

教育部政務次長葉丙成日前因涉及洩漏性平案個人資訊，被7名自家綠營立委連署送入教育部性平會調查，隨後再被「鏡週刊」踢爆疑似圖利，政界呼籲其知所進退下台。台大校長陳文章今天表示，葉是從台大借調，若要回到學校，「讓他回來是沒問題的。」

葉丙成除性平案外，日前又遭鏡週刊踢爆，質疑自家公司協會承攬教育部標案涉及圖利自肥。陳文章今天表示，葉丙成性平案一事，已經由教育部執行調查，若有需要配合，台大願意提供資料。

陳文章也說，葉丙成與相關機構間的關係，若接獲外界檢舉，台大也會立案調查。又葉是從台大借調到教育部，據了解，是借調申請至明年十月，葉也還是台大的一份子，如果要回到學校任教，「讓他回來是沒問題的。」

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