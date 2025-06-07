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調查：近6成民眾支持開發教材 加強學生國家認同

中央社／ 台北7日電

黃昆輝基金會今天公布一項調查顯示，接近6成民眾支持教育部開發教材，加強中小學生的國家認同、認識中國威脅及國際情勢。並有超過8成同意教師應具備正確的國家認同。

黃昆輝教授教育基金會今天召開記者會，發布「重要教育議題民意調查」結果，這項調查於5月20日到22日之間，以電話完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

調查顯示，84%民眾認為學校教師應具備正確國家認同；為強化中小學生國家認同，58.6%民眾贊同教育部開發教材，以強化國家認同、認識中國威脅及國際情勢，其中男性、居住北北基、20歲至34歲的受訪者同意比率更高。

另外，91.1%受訪者認同教師在行使言論自由時，應考量教師角色對學生可能產生的影響。對於教育部禁止大學與隸屬中共統戰部的學校和軍事學校交流，56.6%民眾表示同意。

應邀在記者會中評論的前考選部長李隆盛指出，調查結果和現行法律規定一致，教師應積極透過言教、身教等，強化學生的國家認同。而教育部開發國家認同教材是落實法規的配套措施之一，有教材才有利課程與教學的實施，所以也得到多數民眾支持。

李隆盛提到，教師雖享有專業自主，但調查顯示，主流意見認為教師的言論自由不能超越國家利益和安全，更不能把個人主觀的政治偏好帶進課堂。他也呼籲政府單位應提醒教師，避免接受招待到中國參訪和交流，畢竟「免費的最貴」。

教育部 教師 小學生

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