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近9年高中生學籍喪失成長近3倍 陳學聖：教部要追蹤

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國家政策基金會教育文化組召集人陳學聖。記者潘俊宏／攝影
國家政策基金會教育文化組召集人陳學聖。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統日前於畢業祝福影片中強調，鼓勵學生「勇敢追夢、自在遨翔」。據教育部統計，103至111學年度高級中等學校學生學籍喪失人數與占比持續上升，從103學年度的1萬1168人、1.36％，成長至111學年度的2萬1619人、3.81％，學籍喪失占比成長近三倍。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，此數據顯示高級中等學校學生在學習過程中可能面臨許多挑戰，教育部應提出具體對策，協助學生穩定就學。

陳學聖說，由教育部統計可見，103至111學年度高級中等學校學生人數逐年下跌，從103學年度的81萬8866人，降至111學年度的56萬8106人，但學籍喪失人數卻逆勢增加，從103學年度的1萬1168人，增加至111學年度的2萬1619人。各學年度學籍喪失人數的占比，亦逐年增加。在103、104、105、106、107、108、109、110及111學年度，分別為1.36％、1.67％、1.89％、2.08％、2.65％、2.97％、3.21％、3.6％及3.81％。

陳學聖指出，學籍喪失的原因，以111學年度為例，以「修業年限期滿」占比最高，達44.65％；其次為「因休學期滿辦理放棄、廢止學籍」，占25.71％；第三為「主動辦理放棄學籍」，占23.56％。

陳學聖表示，若觀察學生休學原因，則可發現「志趣不合」連年位居首位。103至111學年度高級中等學校休學的學生中，每年皆有超過四成因志趣不合而休學，其中以109學年度達49.2％為最高，111學年度雖略有下降，仍高達45.59％。

陳學聖指出，無論是人數或占比，都顯示高級中等學校學生中斷學習的情形持續增加，且學生因「志趣不合」而休學的占比偏高，可能反應出當前高級中等教育的學習內容，與學生個人興趣、適性發展之間有所差距，為影響學生是否持續就學的重要因素。這些喪失學籍的學生後續流向為何？教育部是否有追蹤機制？

陳學聖呼籲，教育部應深入瞭解高級中等學校學生中斷學習的因素，尤其是「志趣不合」現象所反映的問題，教育部有責任提出具體可行的對策，強化學生支持機制，打造更貼近學生需求的教育環境，協助提升學生學習動機與就學意願，才能達成賴總統所強調的，鼓勵與支持學生「勇敢追夢、自在遨翔」。

陳學聖 教育部

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