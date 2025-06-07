當年榜首棄台大選清大 徐伯均建議學子：保持好奇、獨立思考

「少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。」四十歲的徐伯均，回首十八歲時意氣風發的選擇，從未後悔。

徐伯均是台灣二○○三年大學指考第二（理工）類組榜首，當年他未選擇排名第一的台大電機系，選讀清大材料科學系時轟動一時，被視為「選系不選校」的特例。廿二年過去，近日因聯合新聞網「報時光」回顧徐伯均的故事，在社群意外引起討論。

現為美國芝加哥大學分子工程系（Molecular Engineering）助理教授的徐伯均說，每個人都有自己的興趣，選讀清大材料時，並不覺得有什麼特別。不過當時為了讓「榜首」頭銜名實相副，加上師長的「善意期許」，幾乎沒日沒夜地苦讀，直到有天體力透支，卻發現隔天要交的報告沒時間完成時才頓悟「我高估了自己的學習能力」。

從那次後，徐伯均開始放鬆自己，校園生活變得有趣，但代價是成績走下坡，申請美國大學研究所第一年，竟沒有拿到任何錄取通知。很多人都不清楚他這段經歷，原來榜首不是一路順遂的保證。

徐伯均說，累積過去的經驗，自己將「情緒」跟「問題本質」做出了區別，很多挫折是可控的，只要有對策、時間、耐心，自然就有解決的時候。如果遇到「不可控的挫折」，那麼必須要將心態扶正，告訴自己只能繼續前行。

「時間拉長後往回看，很多當時以為是重大挫敗，成長後覺得其實只是小小石頭。」徐伯均說，從這段體驗發現，「愈早碰到失敗，後來吃虧機率愈小」。

年輕學子如何對未來做出正確選擇？徐伯均說，不妨多聽建議，從而獨立思考；不要浪費每個人基因裡的天賦「冒險精神」和「好奇心」，「跬步千里，養成好的習慣，讓時間累積實力」。

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