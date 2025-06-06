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台電頒獎助學金近6千萬 助逾1.4萬學子逐夢

中央社／ 台北6日電
台電6日串聯從北到南、橫跨本島及離島共20座電廠，同步舉行獎助學金頒獎典禮，今年共1.4萬人獲頒獎助學金，金額近新台幣6000萬元。（台電提供）中央社
台電6日串聯從北到南、橫跨本島及離島共20座電廠，同步舉行獎助學金頒獎典禮，今年共1.4萬人獲頒獎助學金，金額近新台幣6000萬元。（台電提供）中央社

台電獎助學金制度1990年設立至今，36年不間斷。台電今天表示，連續3年串聯20座電廠頒發獎助學金，今年共1.4萬人獲頒獎助學金，金額近新台幣6000萬元，其中通霄電廠回饋在地學子近千人，合計發出近600萬元。

累計至今，台電獎助學金已幫助超過50萬名學子，累計發出近20億元追夢基金。

台電透過新聞稿表示，今天串聯從北到南、橫跨本島及離島共20座電廠，同步舉行獎助學金頒獎典禮，主場位於苗栗通霄發電廠的通霄鎮綜合活動中心舉辦。台電董事長曾文生及苗栗縣副縣長邱俐俐等人共襄盛舉，共同頒獎鼓勵獲獎學子。

台電指出，台電肩負穩定供電職責，亦致力善盡企業社會責任，於1990年設置獎助學金制度，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，36年來已幫助逾50萬名年輕學子成長逐夢，發出近20億元獎助金。

台電表示，28歲的鄭濬嶸從小在單親家庭成長，倚賴母親的看護工作和低收入戶補助獨自扶養一家三口，鄭濬嶸為減輕家中經濟負擔，努力打工分擔家計，更憑藉優異成績獲頒台電獎助學金，幫助他完成大學學業。

鄭濬嶸現為職業軍人，計畫退伍後成為心理諮商師，正積極考取相關證照，期望協助更多人走過生命難關。

台電指出，獎助學金連續3年串聯20座電廠聯合頒發，今年共1.4萬人獲頒超過6000萬元。其中，通霄電廠回饋在地學子近千人，合計發出近600萬元。

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