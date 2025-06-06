營養午餐爆食安！新北修正契約 環境不潔、違反食安等均增列裁罰
新北泰山、汐止營養午餐釀食安事件，引發外界關注。新北教育局公布，已修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，提高違規記點罰則至每點2000元，契約終止門檻下修至40點、暫停供餐下修為20點，並新增廠區環境不潔、違反食安法遭裁罰等項目，阻絕不良廠商進入校園。
新北市已有169所學校提供自立午餐，教育局指出，今年投入約3700萬元改善廚房設施、提升營養午餐品質，並推動「4+1安心蔬菜計畫」，每周學校午餐供應4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜，教育局定期至產地、截切廠、中央餐廚廠區及自立午餐學校抽驗，嚴格把關食材品質。
由於先前泰山、汐止學校營養午餐陸續傳出食安疑慮，藍綠議員質疑違規門檻太寬鬆，要求教育局檢討。教育局指出，教育局修正114學年度中央廚午餐採購契約範本，違規記點罰則從每點1000元，提高為2000元，契約終止門檻由50點下修至40點、暫停供餐點數由25點下修為20點。
此外，新增針對廠區環境不潔、違反食安法遭裁罰等情形的記點項目，新北教育局長張明文強調，只要沒做好就會把違規紀錄給各校當作下學期招標參考，並採滾動式修正，阻絕不良廠商進入校園。
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