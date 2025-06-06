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竹市國中會考905人拿5A 竹中、竹女預估落點曝

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今年國中教育會考成績今天出爐，新竹市905名考生拿到5A以上成績，其中5人以5A10+作文滿級分勇奪榜首。圖／竹市府提供
今年國中教育會考成績今天出爐，新竹市905名考生拿到5A以上成績，其中5人以5A10+作文滿級分勇奪榜首。圖／竹市府提供

今年國中教育會考成績今天出爐，新竹市905名考生拿到5A以上成績，其中5人以5A10+作文滿級分勇奪榜首。補教業者說，竹竹苗區會考競爭激烈，預估新竹實驗高中需5A10+與作文5級分，新竹高中與新竹女中分別落在5A5+、5A4+，作文都要4級分，今年將改隸為陽明交大附中的竹北高中，預估落點也將竄升與竹女比拚。

新竹市教育處指出，新竹市共4888名學生報考會考，其中905位考生獲得5A以上成績，約占總人數兩成，其中5名學生以5A10+作文滿級分勇奪榜首，表現亮眼。今年作文延續素養導向命題，全市共35名學生拿六級分，展現優異的語文表達與思考能力。

新竹市教育處指出，多所國中都有會考榜首考生，包括培英國中的林子涵與盧米娜，林子涵從模考與科展挫折中穩健翻轉，盧米娜則透過密集寫作練習與師長回饋，展現自我突破與堅持；三民國中學生周掌符靠自律奪得5A10+，他還是名田徑好手。

榜首考生還有育賢國中楚天健兼具運動與學業實力；新科國中羅翊霏未曾補習的全靠課堂專注、主動發問與勤奮練習，逐步累積實力；光華國中蔡蔓妍同樣3年來未曾補習，全靠課堂專注與自我努力穩紮實學，還是擔任班長與模範生。

教育處也特別分享，虎林國中孫承玄來自清寒家庭，由新住民母親獨力扶養，在逆境中展現堅毅光芒，不僅在會考取得5A佳績，更在全國柔道賽中表現優異。南華國中妘恩則由印尼籍母親獨力扶養，始終自律樂觀，不補習穩扎穩打，會考考取5A4+佳績。

新竹市補習教育協會理事長連文宏說，今年會考考題整體雖偏難，但竹竹苗區因為竹科關係，竹北地區人口成長，只會越來越競爭，預測實驗高中需5A10+與作文5級分，竹中成績大約落在5A5+與作文4級分，竹女成績落在5A4+與作文4級分。

至於國立竹北高中與國立陽明交通大學合併改隸，預計114學年招收第一屆新生，連文宏也評估，陽明交大附中可能將追上竹中、竹女，因為家長普遍會認為國立大學附屬高中將有充足教育資源，加上竹北人口不斷成長，其實可讓孩子就近就讀竹北的學校，不一定要捨近求遠往新竹市送，往來通勤也不一定方便。

新竹市教育處指出，會考成績今天出爐，若學生對成績有疑義，可於6月8日及9日申請成績複查。志願選填方面，請考生務必於6月20日至24日完成114學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將於7月8日公布。

竹北高中 新竹 國中教育會考

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