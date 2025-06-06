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奔波13校教課 南市原住民族語老師上課途中車禍去世

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市海岸阿美語族教師莎拉．里幸 Ssla Lisin 在6月2日前往授課學校途中，因意外去世，市議員穎艾達利在市政總質詢請列席官員默哀。記者吳淑玲／攝影
台南市海岸阿美語族教師莎拉．里幸 Ssla Lisin 在6月2日前往授課學校途中，因意外去世，市議員穎艾達利在市政總質詢請列席官員默哀。記者吳淑玲／攝影

台南市海岸阿美語族教師莎拉．里幸 Sala Lisin ，任校全市13校，6月2日前往授課學校途中不幸車禍去世，享年67歲。市議員穎艾達利上午在市政總質詢時請列席官員默哀，市長黃偉哲表示令人心痛且感傷，允諾會檢討族語教師人力長期缺乏問題。

穎艾達利說，全市33名族語老師，最高齡是73歲，面臨的是師資不足且高齡化。莎拉．里幸 Sala Lisin和他媽媽前市議員蔡玉枝是台南市第一批族語老師，莎拉．里幸曾獲2022年原住民模範母親，10多年來任職13校每周27節母語，涵蓋南新國中、新東國中、南梓實小、新泰國小、新進國小、新營國小、新民國小、柳營國小、太康國小、鹽水國中、月津國小鹽水國小及隆田國小，她的去世不只是家人痛失母親和祖母，也是族語老師的損失。

市長黃偉哲表示，莎拉．里幸 Sala Lisin老師事件，是一件令人心痛且感傷的事情。尤其是現在，許多族語老師分布在各校之間，雖然他們都非常努力，但大多屬於兼任性質，真正具有穩定職位的族語教師仍然非常稀缺，尤其除了部分原住民重點國小外，整體人力仍極度不足。

黃偉哲說，這凸顯出一個非常嚴重的問題，族語教師人力的長期缺乏。然而，族語老師的培育並不是「今天說要補就明天可以補得上」的問題。

穎艾達利提到，目前要高級以上才能擔任族語師資，希望放寬到中高級族語認證合格的老師，也可以擔任學校基本族語教學工作。

黃偉哲說，希望能在有限時間內盡量擴充族語教師的人力資源。如果中央與地方能攜手合作，相信我們有機會在一定的時間內完成教師培訓與配置的任務。但目前列入政策推動的16種族語，每種語言還可能包含方言，總數將近42種。「這條推動族語教育的路很長、也很不容易，但這是一件值得投入且必須堅持去做的事情。」

台南市教育局表示，發生不幸令人不捨，已請新營區南新國中負責協助處理保險理賠及相關經費申請事宜；其遺留課務已請本土語文直播共學中心協助處理，學生成績則由學校召開成績評量會議討論計算，不影響學生學習權益。

南市原住民族語師資共33位，其中3位為專職族語教師，分別為布農族、阿美族及魯凱族；教育局113學年度已引進6位通過中高級認證者擔任族語認證學生指導班助教，並數度向教育部爭取通過族語認證中高級者可擔任國小族語師資。

台南市海岸阿美語族教師莎拉．里幸 Ssla Lisin 在6月2日前往授課學校途中，因意外去世，市議員穎艾達利在市政總質詢請列席官員默哀。記者吳淑玲／攝影
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台南市海岸阿美語族教師莎拉．里幸 Ssla Lisin 在6月2日前往授課學校途中，因意外去世，市議員穎艾達利在市政總質詢請列席官員默哀。記者吳淑玲／攝影
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黃偉哲 車禍 教師 台南 原住民語

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