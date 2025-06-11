第二代GEPT如何轉型，大解密：張武昌教授
《全民英檢25週年 系列專題》第二階段 創新轉型期
英檢改制，準備華麗轉身的素養
回顧1997年財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）開始籌備研發全民英檢之際，初衷就是建立一套適合各年齡層使用的本土化測驗，其最大的特色是採聽、讀、說、寫四種語言能力並進的評量方式，對於推動臺灣英語教育的全面性進步，可謂是功不可沒。
隨著教育環境的變遷與108課綱將「素養導向」融入英語教育，學英文也不再是背單字、記文法等傳統方式，而是能依情境靈活運用，在適當的場合下以最恰當的方式表達，這就是「素養」。新課綱格外重視學習態度與歷程，因為學生的背景差異很大，學習態度往往比現階段的成績更為重要；因此，我們強調教學與測驗應結合生活情境，讓學生能將所學應用於實際生活中並成為終身學習者。
因應新課綱的理念，全民英檢也同步進行改革，測驗不僅評量知識，更重視是否具備在實際生活中運用英語的能力與學習態度的培養。例如：結合捷運路線圖的聽力題，讓考生一邊聽取系統廣播資訊，一邊判讀路線圖，模擬在國外搭乘大眾運輸時可能遇到的情況，突顯英語的實用性。
但鮮少人知道，設計素養導向題目是一項艱鉅的任務，其中最大的挑戰在於如何透過優質文本的選擇與命題方向的拿捏，真正評量出考生綜合分析的能力；特別是全民英檢每次考試都採用全新試題，這與其他採用固定題庫的測驗有所不同，加上素養導向題型的設計複雜，常需結合雙文本或文字配圖表，命題者還要考慮文本與圖表的搭配性，設計符合程度的判斷題，大幅提高了命題難度。
不僅如此，LTTC秉持回饋社會與教育之理念，特地邀請高中、大學老師參與全民英檢說寫測驗評分，目前已超過百人。雖然過程繁瑣，老師們也需經過完整培訓和試評才能正式評分，致使LTTC投入評分的經費與人力均非常可觀，但這也讓測驗的信度與公正性得到充分保障，同時更為老師們的教學帶來正面影響，例如：了解翻譯與作文是兩種不同性質的寫作任務，進而調整自己課程評量重點和教學策略。
如今，臺灣正面臨少子化與高齡化，期許全民英檢能研發適合銀髮族群的英語評量，以符合其生活應用需求，持續實踐終身學習的理念；最後我由衷地祝賀全民英檢：「Another 25 years of prosperity and excellence in testing and assessment!」
全民英檢大事紀：https://gept25.lttc.org.tw/history
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