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第二代GEPT如何轉型，大解密：張武昌教授

文／ 張武昌 口述、陳翌函 採訪整理

《全民英檢25週年 系列專題》第二階段 創新轉型期
英檢改制，準備華麗轉身的素養

臺師大英語系教授暨十二年國教英語文領綱研修小組召集人張武昌教授。 圖／記者王聰賢 攝影
臺師大英語系教授暨十二年國教英語文領綱研修小組召集人張武昌教授。 圖／記者王聰賢 攝影

回顧1997年財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）開始籌備研發全民英檢之際，初衷就是建立一套適合各年齡層使用的本土化測驗，其最大的特色是採聽、讀、說、寫四種語言能力並進的評量方式，對於推動臺灣英語教育的全面性進步，可謂是功不可沒。

隨著教育環境的變遷與108課綱將「素養導向」融入英語教育，學英文也不再是背單字、記文法等傳統方式，而是能依情境靈活運用，在適當的場合下以最恰當的方式表達，這就是「素養」。新課綱格外重視學習態度與歷程，因為學生的背景差異很大，學習態度往往比現階段的成績更為重要；因此，我們強調教學與測驗應結合生活情境，讓學生能將所學應用於實際生活中並成為終身學習者。

因應新課綱的理念，全民英檢也同步進行改革，測驗不僅評量知識，更重視是否具備在實際生活中運用英語的能力與學習態度的培養。例如：結合捷運路線圖的聽力題，讓考生一邊聽取系統廣播資訊，一邊判讀路線圖，模擬在國外搭乘大眾運輸時可能遇到的情況，突顯英語的實用性。

但鮮少人知道，設計素養導向題目是一項艱鉅的任務，其中最大的挑戰在於如何透過優質文本的選擇與命題方向的拿捏，真正評量出考生綜合分析的能力；特別是全民英檢每次考試都採用全新試題，這與其他採用固定題庫的測驗有所不同，加上素養導向題型的設計複雜，常需結合雙文本或文字配圖表，命題者還要考慮文本與圖表的搭配性，設計符合程度的判斷題，大幅提高了命題難度。

臺師大英語系教授暨十二年國教英語文領綱研修小組召集人張武昌教授。 圖／記者王聰賢 攝影
臺師大英語系教授暨十二年國教英語文領綱研修小組召集人張武昌教授。 圖／記者王聰賢 攝影

不僅如此，LTTC秉持回饋社會與教育之理念，特地邀請高中、大學老師參與全民英檢說寫測驗評分，目前已超過百人。雖然過程繁瑣，老師們也需經過完整培訓和試評才能正式評分，致使LTTC投入評分的經費與人力均非常可觀，但這也讓測驗的信度與公正性得到充分保障，同時更為老師們的教學帶來正面影響，例如：了解翻譯與作文是兩種不同性質的寫作任務，進而調整自己課程評量重點和教學策略。

如今，臺灣正面臨少子化與高齡化，期許全民英檢能研發適合銀髮族群的英語評量，以符合其生活應用需求，持續實踐終身學習的理念；最後我由衷地祝賀全民英檢：「Another 25 years of prosperity and excellence in testing and assessment!」

全民英檢大事紀：https://gept25.lttc.org.tw/history

延伸專題
25年前，全民英檢首次登場：林耀福教授
25年前，全民英檢首次登場：施玉惠教授
打造全民英語時代 為終身學習清單打勾：周燦德 前常務次長

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