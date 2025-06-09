打造全民英語時代 為終身學習清單打勾：周燦德 前常務次長

《全民英檢25週年 系列專題》第二階段 遍地開花期

前教育部常務次長、正修科技大學教授—周燦德 前常務次長。 圖／記者王聰賢 攝影

當年，教育部推動全民英檢（GEPT）的背景可追溯至兩個重要源頭，其一為宏觀的國家發展策略，當時行政院長蕭萬長提出讓臺灣成為「亞太營運中心」的願景，希望強化國人的外語能力；其二是教育部於民國87年發佈《邁向學習社會白皮書》，確立終身學習的教育政策，並將「全民學外語」列為重要的推動項目之一。

在這樣的政策脈絡下，考量社會教育的經費資源有限，我們認為與其規定統一的學習模式，不如訂定英語能力指標，讓民眾自行透過多元學習管道達標。比如說，我在擔任社會教育司長任內曾推動「計程車司機學外語」的計畫，從乘客上車到下車付款的情境對話，司機所需使用到的英語詞彙並不多，於是我們推出三個月為期的培訓課程，缺課不超過三分之一並通過考試者，頒發給「雙語計程車」標誌，貼於車身以資辨識；第一年全國即有千人參與學習，通過者不僅收入增長，司機亦有成就感；有趣的是以往司機會在高架橋下以玩牌消遣時間，變成以練英語充實知能。

為了確保多元學習機制的成效，建立一個符合國人需求又具公信力的英語評量機制，是大家的共識。於是教育部乃洽商並補助「財團法人語言訓練測驗中心」（LTTC），藉助其五十年的專業經驗，成功地為臺灣建立一套完善的英語能力分級測驗評量機制。作為一名熟悉統計測驗者，我深知維持各套試題信、效度有多重要，而評量結果的公信力更關乎能否被接受和推廣應用。因此，我們也以「托福」和「雅思」為參照測驗，做了成績對照的相關係數研究，讓應試者了解自己的對應成績為何？而這些也是為什麼只有委請像LTTC這樣的專業機構才能勝任的原因。

相較於偏重學術型的英語檢定，考生大多是為了出國留學而報考托福或雅思的精英學子；全民英檢則注重實用性，強調聽說讀寫四項能力的均衡發展，讓透過多元管道學習的考生皆能掌握自己的英語程度和檢視學習成效，評量結果還能有機會作為求職英語水準之用。例如：內政部外事警察以及許多公、私營企業都採用其作為徵才的英語能力標準，使其應用並不侷限於學生，而是名符其實的「全民英檢」。

此外，我很感佩的是，不單只有我們單位在積極推廣，當時的行政院長游錫堃和教育部長杜正勝也公開倡導並鼓勵師生和公務員踴躍報考全民英檢，更帶動大眾英語學習的風潮，當時報考者的年齡層從七歲至八十多歲都有，真正體現了全民參與英語學習的理念。

回顧25年來全民英檢的影響力，我將其比喻為「無聲的煙火」，悄然但深遠地改變了臺灣的英語學習生態，成為推動全民英語學習的重要引擎，也落實實踐全民終身學習的政策目標。而如今是地球村時代，英語更是全球使用比率最普及的語言，加上臺灣是出口導向的經濟體，產業要提升國際競爭力，增強國人英語能力乃是重要課題；而欲了解自己的英語程度和評估進步空間，全民英檢仍是最好的工具。欣逢全民英檢成立25周年，我誠摯地祝願全民英檢：「生日快樂！業績長虹！永續發展！」

全民英檢大事紀：https://gept25.lttc.org.tw/history

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