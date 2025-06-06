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明道中學國中部精緻化首有畢業生 每3人就有1人考出5A成績

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國中會考放榜，明道中學學生成績亮眼。圖／明道中學提供
國中會考放榜，明道中學學生成績亮眼。圖／明道中學提供

國中會考放榜，明道中學學生成績亮眼，其中黃翊嘉考出各科和作文滿級分，還有16位學生5A++、作文5級分、總積點110，總計5A以上的學生252人，成績也超越去年，且直升率達88%。

明道中學說，明道國中部為了讓學生有更多照顧，執行班級精緻化，每班由49人調整為42人，今年首有畢業生。而會考5A人數表現百分比更加進步，超過整體考生3成，也就是每3人就有1人考出5A成績。

導師梁伶羽說，黃翊嘉已決定直升明道高中部，他富有同理心、正向陽光，常積極主動幫助他人，且能自律自主，做好時間規畫。直升明道高中部後表示，未來將繼續在明道「發現自己」。

明道中學國中部主任林芳如說，今年該校學生的教育會考有8成的學生英文科達精熟，7成學生數學科達精熟的實力，64%學生國文科精熟，社會科與自然科皆5成學生達到精熟，穩定中持續進步。

學校重視每個孩子的學習發展，會考有117位孩子會考達100積點以上的表現，最開心的是有在校成績450名左右的孩子成為黑馬，也衝出30積分100點的好表現，更有總榜700多名的孩子成為5A的大黑馬。感謝本屆國三導師與全體教職夥伴們。

國中教育會考

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