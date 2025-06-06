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國中教育會考成績公布 苗栗6名榜首都在竹南鎮就讀

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣私立君毅中學國中會考成績優異，黃心彤、吳祐葶、楊永新3名學生榮膺榜首，校方頒發20萬元獎學金。圖／私立君毅高中提供
苗栗縣私立君毅中學國中會考成績優異，黃心彤、吳祐葶、楊永新3名學生榮膺榜首，校方頒發20萬元獎學金。圖／私立君毅高中提供

國中教育會考成績今天公布，苗栗縣5A10+作文滿級分的「榜首」共6人，都在竹南鎮就讀，其中私立君毅中學國中部有3人、照南國中也是3人，兩校表現都超越去年；苗栗縣今年考生數銳減500多人，且試題難度高，全縣榜首人數僅比去年少1人，成績亮眼。

縣府教育處指出，苗栗縣近年來國中應屆畢業生呈現逐年遞減的現象，2024年4425人，今年一口氣少了538人，僅有3887人，落差最大。

君毅高中表示，今年國中部會考成績再創高峰，學生黃心彤、吳祐葶、楊永新榮膺榜首，獲頒20萬2500元獎學金；另外，學科滿級分5A10+有8人，5A以上43人，整體表現比肩新竹名校。學生不僅在學科上展現實力，更在學習態度與自主學習上展現出色能力，展現君毅教育以學生為本、重視多元發展的成果。

照南國中表示，今年會考榜首人數照中創新高，5A10+作文6級分3人，分別是901高譽甄、909陳昕、914陳亭瑜，破了照南國中紀錄；另外，有5名學生獲得5A10+的優異成績。這些成績優異的學生當初選擇留在縣內就讀國中，如今的成績表現讓校方欣慰。

苗栗縣教育處表示，縣內各校成績目前正陸續回報縣府，整體表現下午統計完成後將公布。

苗栗縣竹南鎮照南國中高鈺甄獲得5A10+作文6級分的榜首佳績。圖／照南國中提供
苗栗縣竹南鎮照南國中高鈺甄獲得5A10+作文6級分的榜首佳績。圖／照南國中提供
苗栗縣竹南鎮照南國中陳昕獲得5A10+ 作文6級分的榜首佳績。圖／照南國中提供
苗栗縣竹南鎮照南國中陳昕獲得5A10+ 作文6級分的榜首佳績。圖／照南國中提供
苗栗縣私立君毅中學國中會考成績優異，校方上午表揚績優學生。圖／私立君毅高中提供
苗栗縣私立君毅中學國中會考成績優異，校方上午表揚績優學生。圖／私立君毅高中提供
苗栗縣竹南鎮照南國中陳亭瑜獲得5A10+作文6級分的榜首佳績。圖／照南國中提供
苗栗縣竹南鎮照南國中陳亭瑜獲得5A10+作文6級分的榜首佳績。圖／照南國中提供

苗栗縣 滿級分 國中教育會考

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