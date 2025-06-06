快訊

雨彈升級！氣象署發布豪雨特報 北到南、東部16縣市大雨

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

教授生存／先升等再說？研究與教學怎分配考驗助理教授

聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考成績今揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
114年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。本報系資料照／記者潘俊宏攝影
114年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。本報系資料照／記者潘俊宏攝影

114年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數估34.8分、北一女中33.8分、師大附中33.6分、成功高中32.6分、中山女中31.6分。

國中會考成績分A、B、C三等級，加上至多兩個「+」號標示。私立華興中學校長曾騰瀧說，今年國文A++比去年減少2.1個百分點，自然也下降1.52個百分點，英文較去年略少0.42個百分點，數學則增0.31個百分點，社會也增0.19個百分點；高分群部分，今年各校成績會跟去年差不多。

曾騰瀧表示，今年題目跟去年比，2科中間偏難、2科中間偏易、1科難易適中；30分以下學校的分數會下滑一些些，30至20分學校可能會下滑0.幾分到1級分，20分以下學校則是1至2級分。

他進一步推估各校落點，建國中學錄取分數34.8分，北一女中33.8分，師大附中男生33.8分、女生33.6分，成功高中32.6分，中山女中31.6分，松山高中男生31.6、女生30.6分，大同高中30.6分。

他表示，寫作測驗2023年首度採開放性題目，滿級分6級分971人，去年增至1226人，今年則是973人。開放性題目的特色在於，考生如果沒有清楚聚焦去寫，有時候不容易拿滿級分或高分；若5科同分，對於前幾志願的影響，寫作測驗將是關鍵科目。

曾騰瀧提到，今年各校沒有再減班，但是去年各減1班的北一女中、成功高中、內湖高中也沒復班，對於考生而言，3校仍會競爭一點。另外，他以基北區為例，建議免試入學可填30個志願，前5志願是最重要，把握夢幻、落點、保險3原則，很有機會金榜題名。

建中 國中教育會考 北一女

延伸閱讀

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

畢業限定打扮！建中蔣公銅像變身「Ruby蔣」 學生曝設計理念引反思

不是建中最強？他秀出1國際學校升學榜單 網友看傻：起跑點就贏了

加班費低無補休 教團批國中會考制度加劇校園「行政逃亡」

相關新聞

國中會考成績今揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝

114年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數估34....

影／桃園教保員憤搶教具、拖拉男童致瘀青 目擊孩童驚嚇直接跪了

桃園市中壢區1名就讀小班的男童近期身上出現不明瘀青和傷口，媽媽多次向園方詢問原因、並要求調閱監視器畫面，但遭園方推託，最...

赴加日美德奧墨留學不是夢 新北公布10項海外留學計畫

新北市教育局今辦「下一站，世界」2025年青少年海外留學圓夢計畫啟航記者會，分為4大類、10項長短期海外學習計畫。其中海...

明道中學國中部精緻化首有畢業生 每3人就有1人考出5A成績

國中會考放榜，明道中學學生成績亮眼，其中黃翊嘉考出各科和作文滿級分，還有16位學生5A++、作文5級分、總積點110，總...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

國中教育會考成績公布 苗栗6名榜首都在竹南鎮就讀

國中教育會考成績今天公布，苗栗縣5A10+作文滿級分的「榜首」共6人，都在竹南鎮就讀，其中私立君毅中學國中部有3人、照南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。