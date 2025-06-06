國中會考成績今揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
114年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數估34.8分、北一女中33.8分、師大附中33.6分、成功高中32.6分、中山女中31.6分。
國中會考成績分A、B、C三等級，加上至多兩個「+」號標示。私立華興中學校長曾騰瀧說，今年國文A++比去年減少2.1個百分點，自然也下降1.52個百分點，英文較去年略少0.42個百分點，數學則增0.31個百分點，社會也增0.19個百分點；高分群部分，今年各校成績會跟去年差不多。
曾騰瀧表示，今年題目跟去年比，2科中間偏難、2科中間偏易、1科難易適中；30分以下學校的分數會下滑一些些，30至20分學校可能會下滑0.幾分到1級分，20分以下學校則是1至2級分。
他進一步推估各校落點，建國中學錄取分數34.8分，北一女中33.8分，師大附中男生33.8分、女生33.6分，成功高中32.6分，中山女中31.6分，松山高中男生31.6、女生30.6分，大同高中30.6分。
他表示，寫作測驗2023年首度採開放性題目，滿級分6級分971人，去年增至1226人，今年則是973人。開放性題目的特色在於，考生如果沒有清楚聚焦去寫，有時候不容易拿滿級分或高分；若5科同分，對於前幾志願的影響，寫作測驗將是關鍵科目。
曾騰瀧提到，今年各校沒有再減班，但是去年各減1班的北一女中、成功高中、內湖高中也沒復班，對於考生而言，3校仍會競爭一點。另外，他以基北區為例，建議免試入學可填30個志願，前5志願是最重要，把握夢幻、落點、保險3原則，很有機會金榜題名。
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