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赴加日美德奧墨留學不是夢 新北公布10項海外留學計畫

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局今辦「下一站，世界」2025年青少年海外留學圓夢計畫啟航記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今辦「下一站，世界」2025年青少年海外留學圓夢計畫啟航記者會。記者劉懿萱／攝影

新北教育局今辦「下一站，世界」2025年青少年海外留學圓夢計畫啟航記者會，分為4大類、10項長短期海外學習計畫。其中海外留學計畫，教育局今年將遴選出11位，赴加拿大、日本、德國、美國、澳洲及墨西哥等地留學一年。

教育局說，從2024年起辦理為期一年海外留學獎助學金，今年攜手國際扶輪社，並與加拿大高貴林學區及萊姆頓肯特學區等機構合作，遴選並培訓出11位學子赴加拿大、日本、德國、美國、澳洲及墨西哥等地留學一年，提供3名經濟弱勢學生全額補助、2名家戶所得133萬以下的學子20萬獎金，全額自費則不限名額。

在加拿大高貴林學區Terry Fox中學留學的卓孟潔分享，她在國外的必修課職涯課中，深刻體會職業平等與社會尊重的理念，即便學生立志成為水管維修工人，也會受到肯定與支持，並鼓勵學弟妹出國前做好語言學習的準備，以積極心態在異地生活，勇於溝通，並擁抱挑戰與文化差異，才能從困難與挑戰中蛻變成長。

樟樹實中資訊科三年級學生吳俊銘剛結束英國見學，他帶著自製的「太陽能照明檯燈」與當地學校Highgate School及Capital City College的A-level高成就學級學生交流，不僅在工程設計上的專業技術切磋，更突破語言障礙，勇敢地以英語發表創作理念。期許未來能以己身技能回饋社會，成為具備國際實踐力的青年工匠。

即將前往加拿大的新店高中楊智海及赴美留學的丹鳳高中陳沛妤，也分別分享對世界文化的嚮往與對留學歷程的期待與不安。他們坦言，踏出舒適圈需要勇氣，也曾猶豫和擔心能否適應留學生活包含當地的語言和文化，但相信只要踏出第一步，就能看見世界不一樣的風景，也會讓自己變得更堅強。

新北市教育局今公布4大類、10項長短期海外學習計畫。圖／新北教育局提供
新北市教育局今公布4大類、10項長短期海外學習計畫。圖／新北教育局提供

語言 留學 新北 教育局

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