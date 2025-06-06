影／桃園教保員憤搶教具、拖拉男童致瘀青 目擊孩童驚嚇直接跪了

桃園市中壢區1名就讀小班的男童近期身上出現不明瘀青和傷口，媽媽多次向園方詢問原因、並要求調閱監視器畫面，但遭園方推託，最終僅提供部分畫面，只見男童疑似被教保員用腳踢，及搶走教具，家長更自錄影片詢問男童被誰打，男童更示範被打的樣子。怎料事後園方要求家長退托，並停止娃娃車接送，讓家長相當無奈。

桃園市教育局回應，今年4月17日接獲陳情並展開審查小組會議，發現教保員卻有不當行為，5月15日委員會審議決議令該員，接受3小時以上至12小時以下輔導管教相關研習課程。另疑似強迫幼生離園，經查該園確實違反幼兒教育及照顧法第42條規定，故裁罰該園罰鍰1萬5000元並令其限期改善。

男童媽媽發現男童身上有不明瘀青，多次要求要看監視器，但遭園方以「不清楚」或「監視器未拍到」為由推託，最終園方僅願提供「部分」監視器畫面。從畫面中可見，教保員用力從男童背後強行搶走教具、拖拉幼童，同時旁邊另名男童看到此位教保員的反射動作竟是直接跪下。

教保員甚至「用膝蓋頂男童」逼他走快一點，不當管教事實明確，但園方竟以「配合調監視器過程頻繁」為由，要求家長盡快退托，並立即停止娃娃車接送服務，每日甚至以罐頭訊息催促家長辦理退托手續。男童媽媽無奈於5月底向教育局申訴。

市議員黃瓊慧表示，家長對孩子身上的傷痕產生疑慮、要求調閱監視器畫面來釐清事情經過是正當程序，卻被園方以各種理由推託、甚至在看完監視器之後發現真相卻被校方逼迫退拖，令人難以接受。

教育局回應，4月17日接獲陳情後，隔日到園查察並於4月21日提報教保人員不當行為審查小組會議，5月15日提報認定委員會審議決議令該員，接受3小時以上至12小時以下輔導管教相關研習課程

教育局於5月14日接獲民眾陳情反映幼兒園疑似強迫幼生離園，5月16日函文請該園說明，並於5月27日到園稽查，經查該園確實違反幼兒教育及照顧法第42條規定，故裁罰該園罰鍰1萬5000元並令其限期改善。

教育局表示，已請該園檢討改善與督導該園加強教職員正向管教與輔導幼兒相關專業知能，後續也將派員輔導與加強不定期稽查，協助該園營造關愛與安全學習環境。

黃瓊慧說，經了解園方並未與跟家長簽訂正式托育契約，單方面終止收托恐已違反幼兒教育及照顧法，而該園種種違法行為、教育局也都知情；男童被教保員如此粗魯對待，家長卻連一個正式的道歉都沒有，還被要求趕離幼兒園，而教育局叫不當管教的教保員去上課，不經讓人疑惑，桃園真的是育兒友善城市嗎？ 桃園市中壢區1名就讀小班的男童近期身上出現不明瘀青和傷口，媽媽多次向園方詢問原因、並要求調閱監視器畫面，但遭園方推託，最終僅提供部分畫面，只見男童疑似被教保員用腳踢，及搶走教具。圖／黃瓊慧提供

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