國中教育會考寫作「分數制度的牢籠」奪好評 滿級分樣卷一次看

114國中教育會考成績今天公布，今年國文寫作測驗透過兩張不同屬性圖片，圖一為包含兩隻動物及籠子、滾輪、開啟的門、充足的食物飲水；圖二為6個並置詞彙「盲目、耽溺、選擇、冒險、自由、牢籠」，考生可自由挑選詞彙，再以關鍵詞搭配圖片寫作。心測中心也公布今年6級分樣卷，師生可至會考網站參閱。

今年獲得6級分的考生中，有學生將倉鼠的鐵籠，延伸為四方形的教室。升上九年級後，絕大多數學生選擇升讀普通高中，部分學生選擇就讀技高，但也有同儕懷抱音樂、舞蹈夢，想要盡情地唱歌跳舞。

考生透過作文表述，同儕認為分數和制度便是牢籠，分數與考卷外的世界才是自由。而學生也回頭省思，分數和制度對自身而言並非牢籠，而是人生中的考驗，且自由沒有絕對，只要能從選擇中看見光明，就是掙脫了牢籠的束縛。

也有學生寫到，上國中後開始學習化妝，適應人群、同儕與流行，但每當卸妝後才便覺得此非真實的自我，每每都想將化妝品扔出窗外，但仍因為膽怯而不敢行動。後來藉由文學深刻感受到，同儕間筋疲力盡的社交和模仿，即便如何舒適，也不應該禁錮自我。

該生寫下，決定投奔自我，即便被當作「邊緣人」也不在乎，要選擇自己的路且堅定不悔。

台灣師範大學國文系教授李清筠表示，今年閱卷老師選出多份6級分樣卷，提供各界觀摩。但也提醒各界，不要苛求考生的作品須完美，偶爾出現錯誤、錯字或引用錯誤，都可理解，希望民眾的欣賞多於批評。 6級分樣卷。圖／心測中心提供 6級分樣卷。圖／心測中心提供

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