國中教育會考數學非選第2題 創108課綱以來空白率最高紀錄

114國中教育會考成績今公布，由心測中心說明今年統計國文寫作、數學非選題要點。今年兩題非選題，個別都有逾七成考生僅獲零至一級分；其中非選第二題，更創下108課綱實施以來空白率最高的非選試題，約4分之1的學生直接放棄作答。

心測中心統計，今年數學非選第一題共8039人獲零級分，占比5.63%；第二題2萬2114人獲零級分，占比17.07%。兩題皆以獲得「1級分」學生為最大宗，第一題共9萬5863人，占比67.09%；第二題7萬7944人，占比60.18%。

台師大數學系教授謝豐瑞舉例，今年非選第一題第一小題談論民調代表性，求60歲以上組的調整倍率，其實只需用到小學除法就能算出調整倍率為2分之1，用常識即可作答，但仍有18%的考生空白，代表4分之1看不懂題目或無基本的數感，答題自信需要加強。

再者，謝豐瑞也說，也有學生算出2分之1，但又自行加上%符號，答案於是從0.5倍，變成0.005倍。百分比的觀念國小就學過，可見學生解題時對百分比無感，也對題目情境無感，是教學現場需要加以改善的地方。

謝豐瑞更指出，非選第二題更創下108課綱實施以來空白率最高的非選試題，有4分之1的考生直接放棄。該題包括幾何和數量關係，學生可能因此開始害怕，加上答題到最後時間緊迫，又在求第一層A圖案最少數量時，許多學生未能連結到最小公倍數或最大公因數概念，各種原因，都導致該題拿下零級分的百分比偏高。

謝豐瑞也舉例，求第一層最少有幾個A圖案，不少學生直接將兩種圖案的長度相乘，答非所問；又也有不少學生算出一層A圖案最少9個，B圖案最少8個後，直接寫出9：8 ≠ 4：3，依此判斷組合包不可能剛好用完，則是未考慮題目A圖案比B圖案多一層的題意。

謝豐瑞說，今年學生非選擇題的整體答題意願較前3年低，主因是題目需較強的閱讀理解能力，才能看出情境中的數、量、形關係，又兩題非選題，絕大多數學生都無法以未知數列出數學式，教學現場仍需加強培養學生將生活情境中的數、量、形關係，轉化為數學式的能力。

全國試務會主任委員陳柏熹則說，發現學生多會寫選擇題、不寫非選題的想法，但其實考生不要放棄，稍微嘗試答題、表述思維就可個別拿下1級分，教師應該鼓勵學生有耐心，「做做看」就能拿到基本分。

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