國中教育會考973人作文6級分、753人抱蛋 人數較去年大減

114國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗透過兩張不同屬性圖片，圖一為包含兩隻動物及籠子、滾輪、開啟的門、充足的食物飲水的畫面；圖二為六個並置詞彙「盲目、耽溺、選擇、冒險、自由、牢籠」，考生可自由挑選詞彙，再以關鍵詞搭配圖片寫作。根據心測中心統計，今年973人、占比0.57%拿下六級分；753人、占比0.44％抱蛋，但零級分人數較去年大減。

根據心測中心統計，今年會考0級分人數首跌破1000人、占比首度低於1%，兩項數據均創下會考自103年以來新低。台師大國文系教授李清筠表示，今年素材可謂非常生活化，考生幾乎「人人有話可說」，大部分學生都能找到發揮的題材，因此零級分人數大大減少。

李清筠說，今年寫作試題，考生完全看不懂圖一也沒關係，只要選擇圖二詞彙表述就有分，而沒有分的原因還是「不想寫」、沒有表達意願，或者抄寫無關緊要的內容。

另外，今年六級分人數則為近年來次少。李清筠說，寫作六級分人數確實較少，但五級分學生變多，評估原因還是寫作時間受壓縮，考生可稍微練習閱讀、手寫速度，再者，鼓勵學生撰寫時也能跳脫純粹的事件敘述，進一步開展省思，創造取材層次的多樣性。

李清筠也說，今年寫作的亮點為多樣性，取材視角上，有學生由「籠中倉鼠」切入，集中敘寫籠中鼠的心理、行為、寓意等；有的學生聚焦於「嘗試出逃的倉鼠」，討論鼠或人嘗試脫逃的過程、處境或心態；有的著眼於「兩隻倉鼠的對比」，比較兩種處境、心境，延伸出感受或思考；也有學生加入牢籠、滾輪、食物飲水等觀察視角，寓指自我、人生、社會的現實處境。

主旨立意上，李清筠說，有的學生透過倉鼠討論耽溺與冒險的選擇結果；有的學生自我化身為倉鼠，描摹出身處牢籠的心境；有的跳脫到觀照全局的高度，思辦牢籠究竟是外加的還是自我侷限。

六項詞彙中，李清筠指出，有七成的學生挑選「選擇」詞彙，表述如人生無時無刻都在選擇，如要直升還是考試、選擇技高或普高。選擇就是當下的生存處境，學生不容易離題，但要寫得深刻則不容易。今年也看到學生嘗試結合所學，如脫逃的倉鼠可能面臨的「機會成本」，或延伸至哥白尼、哥倫布，指若無跳脫牢籠，則人類不會有進展。

李清筠說，可從今年試卷中看見學生的思考高度，如思考到學校的匡限，但從匡限中也能創造其他可能；抑或者沒辦法逃脫生活的牢籠，但可以如何保有自由的靈魂，閱卷老師有時甚至會被學生的思考衝擊，「重擊了一下。」

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