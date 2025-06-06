會考541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

114年國中教育會考今天上午於網上公告成績。根據心測中心統計，今年全國541人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比例0.31％，比去年減少171人，1萬6547人拿下5A亦較去年減少。而9999人、占比5.8%拿下五科待加強C，也同樣較去年降低，也是拿5C的學生數占比，首次低於6%。

國中教育會考國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」，廣邀學科教授、中學教師及測驗專家，依據事先制定的各能力表現標準，對各科學生能力做「精熟」與「基礎」等級門檻設定，分為「精熟」、「基礎」以及「待加強」3等級。

心測中心副主任曾芬蘭表示，今年會考「精熟」等級門檻答對題數比例，約占整份測驗的76%至91%；「基礎」等級門檻，則約占36%至43%。以國文科為例，答對36題可達「精熟」等級，答對題數比例約85.71%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比例約42.86%。

曾芬蘭也說，此次會考各科達「精熟」的人數百分比為18.30%至25.81%、達「基礎」的人數百分比為47.77%至66.75%，「待加強」的人數百分比為12.18%至28.08%。

另根據各科等級加標示人數百分比統計，曾芬蘭說，國文科達精熟等級比例仍為各科中最高25.81%、英語科為24.15%、數學科25.49%，社會和自然較低，分別為20.91%和18.30%；基礎等級，國文科62.01%、英語科47.77%、數學科48.02%、社會科66.75%、自然科61.96%。

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