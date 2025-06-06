快訊

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為今年國中會考結束時午後雷陣雨來襲，台北考生應試後仍開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅開心的心情。圖／聯合報系資料照片
圖為今年國中會考結束時午後雷陣雨來襲，台北考生應試後仍開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅開心的心情。圖／聯合報系資料照片

114年國中教育會考成績今天公布，考生可從上午8時起在國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）查詢，通知單同步寄發，另6月20日將開放志願選填。

今年國中會考5月17、18日舉行，根據全國試務會統計，考生總數為17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人、中投考區2萬7135人、台北考區2萬201人。

國中會考成績通知單於6月6日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。會考主責單位、台師大心測中心日前公布114年國中教育會考國文、社會與自然等級加標示與答對題數對照表。考生各科若想拿A++，國文科、社會科、自然科都只能錯兩題，英語科至少要98.14分，數學科需達93.20分。

考生拿到成績後，6月20日各就學區免試入學將公告實際招生名額，同時開放個人序位查詢及志願選填。7月8日免試入學放榜，時程依各就學區可能有所不同。

網站 國中教育會考 免試入學

延伸閱讀

會考成績明出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

會考才落幕…補習班已額滿！一堆人無縫備考數資班 家長憂兒未來：高中能不補習嗎

會考後只能耍廢3個月？國文老師提議做「5件事」充實自我

相關新聞

制度僵化！安置兒少就學困境 民團促補漏洞

全台安置兒少持續增加，資源不均、私立機構未受補助等就學困境也浮上檯面。立委林月琴昨偕同民間團體，呼籲教育部與衛福部應主動...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

114年國中教育會考成績今天公布，考生可從上午8時起在國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw...

清華大學攜手新竹5高中職 成立行動聯盟守護頭前溪

頭前溪是新竹的「母親河」，也是75萬人的飲用水源。清華大學今攜手新竹縣市5所高中職成立「大新竹流域學校行動聯盟」，以「一...

為108課綱掌舵　前教育部長潘文忠獲台師大傑出校友

國立台灣師範大學今舉行103周年校慶大會，頒發當代藝術家江賢二、電路板環境公益基金會董事長陳正雄、中央研究院院士李艷惠、...

高雄路竹「運動精靈」 獲全國韻律體操錦標賽單項金牌

高雄市路竹區蔡文國小發展韻律體操，在本土教練努力下，全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。校長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。