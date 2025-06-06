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國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填
114年國中教育會考成績今天公布，考生可從上午8時起在國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）查詢，通知單同步寄發，另6月20日將開放志願選填。
今年國中會考5月17、18日舉行，根據全國試務會統計，考生總數為17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人、中投考區2萬7135人、台北考區2萬201人。
國中會考成績通知單於6月6日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。會考主責單位、台師大心測中心日前公布114年國中教育會考國文、社會與自然等級加標示與答對題數對照表。考生各科若想拿A++，國文科、社會科、自然科都只能錯兩題，英語科至少要98.14分，數學科需達93.20分。
考生拿到成績後，6月20日各就學區免試入學將公告實際招生名額，同時開放個人序位查詢及志願選填。7月8日免試入學放榜，時程依各就學區可能有所不同。
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