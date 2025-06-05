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制度僵化！安置兒少就學困境 民團促補漏洞

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
全台家外安置兒少持續增加，就學困境也浮上檯面。立法委員林月琴（右二）、台灣全國兒少安置機構聯盟、安置機構及教師代表昨天召開記者會，呼籲保障弱勢孩子的受教權與成長資源。圖／取自立委林月琴臉書
全台家外安置兒少持續增加，就學困境也浮上檯面。立法委員林月琴（右二）、台灣全國兒少安置機構聯盟、安置機構及教師代表昨天召開記者會，呼籲保障弱勢孩子的受教權與成長資源。圖／取自立委林月琴臉書

全台安置兒少持續增加，資源不均、私立機構未受補助等就學困境也浮上檯面。立委林月琴昨偕同民間團體，呼籲教育部衛福部應主動調查所有安置兒少的就學情況，提供學校必要人力與資源，建立跨部會合作機制與支持平台，保障弱勢孩子的受教權與成長資源。

全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜表示，安置機構有區域集中性，導致特定學區學校需承接大量安置兒少，不少偏鄉小校，師資原本就吃緊，再額外承擔來自安置機構的學生，讓教育現場壓力加重。

徐瑜還提到，校安通報制度原本應該是保護網，部分縣市卻變質為考核工具，通報愈多、學校評價愈差，恐讓學校選擇隱匿，違背保護機制的本意。

林月琴指出，跨轄安置兒少就學困境主因在於資訊落後與制度僵化兩大問題，教育部未掌握跨轄安置兒少的就學統計，把問題丟給地方聯繫會議，而衛福部的業務統計，也得手動撈才找得到，等於無法透過統計數據規畫適切的相對政策。且現行補助僅針對「公立機構」學生所就讀的學校提供輔導教師人力，私立機構學生被排除在外，也不符合公平性。

修緣育幼院長李宗益說，教育責任不能由機構單打獨鬥，應建立協調機制與正當程序，強化教師支持體系。

衛福部社家署科長王琇誼表示，已跟教育部討論過對接機制，以掌握學區安置兒少數據。也討論過是否將私立機構逐步納入資源補助。教育部國教署學安組學務科長朱志偉則說，已函文地方政府，學校不可拒收安置兒少，會督導落實。

衛福部 林月琴 教育部

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