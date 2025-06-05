清華大學攜手新竹5高中職 成立行動聯盟守護頭前溪

頭前溪是新竹的「母親河」，也是75萬人的飲用水源。清華大學今攜手新竹縣市5所高中職成立「大新竹流域學校行動聯盟」，以「一所學校守護一條溪流」的理念，透過課程設計、教師增能與學生實作，培育具備在地意識與行動力的下一代。

清大指出，參與「大新竹流域學校行動聯盟」的5所高中職包括在頭前溪流域沿線的竹東高中、新竹高商、新竹高中、建功高中與曙光女中，各校校長與代表今都出席聯盟成立儀式。

聯盟發起人、清華大學分環所教授周秀專指出，教育是改變社會的關鍵，清大師生組成的團隊除了在校內開設通識課程，也將永續教育向下延伸，與高中職合作開設實作課程。清大將提供聯盟學校課程講座、教師培力與教案研發補助，協助各校設計貼近在地水域特色的教學內容。

清大副校長戴念華表示，「大新竹流域學校行動聯盟」是永續教育的一大步，藉由這個活動，能將永續經營及環境保護的觀念向下扎根到高中職，讓年輕人了解這個活動就是在保護自己未來的生活環境，激勵高中生探索人文及科技方面的議題。

竹東高中校長詹文克表示，學校過去曾與清大合作開設水質調查與流域課程，這次加入聯盟將延續之前的合作基礎，讓守護頭前溪的行動更有系統。高中生的學習不該侷限於課本與考試，更應培養發現問題、找出解方與社區對話的能力。

詹文克指出，未來課程設計將引導竹東高中學生從認識流域與水文地理開始，逐步建立調查與實驗能力，並進一步培養他們公共倡議與社區參與的素養，例如在里民大會、廟口開講等場合發表行動構想、學習與社區溝通。他也提議舉辦程式設計等專題競賽，培養學生解決問題與跨領域合作的知能與行動力。

新竹高中校長郭珍祥表示，加入行動聯盟不只是環境教育的嘗試，更是引導學生親近土地、實踐責任的重要契機。高中生的課業壓力大，要在校園推動河川環境議題並不容易，很需要具備專業的外部支持。期盼與清大的合作，能將環境教育融入學習之中，並將知識化為行動，讓學生看到自己也能改變身處的環境。

清華大學團隊自2021年即展開頭前溪流域守護計畫，並於去年成立「清華永續棧」頭前溪流域生活圈，包括由分環所教授周秀專、醫科系教授詹鴻霖及分環所講座教授董瑞安展開河川底泥與水質汙染對人體細胞損傷的研究，由資工系特聘教授黃能富及工科系教授吳順吉研發以AI影像來辨識汙染物及智慧警報系統。

除了導入最先進的科技，清大計財系教授張焯然也以綠色金融角度，邀請在地團體、信託基金與企業共同推動河川永續活動。清華大學頭前溪計畫協同主持人陳俊銘、科管院學士班助理教授郭孟倫規畫開設通識課程，引導跨科系學生提出創新可行的解決方案。

今天的活動還包括發表最新的頭前溪底泥與生物毒性研究、河川廢棄物AI影像辨識系統研發成果，並邀請東海大學與成功大學分享大學社會責任（USR）流域案例。聯合報文化基金會、台灣乾淨水行動聯盟、荒野保護協會也參與座談交流。 清華大學頭前溪流域守護計畫團隊，分別是工科系教授吳順吉（左起）、科管院學士班助理教授郭孟倫、分環所教授周秀專、計財系教授張焯然、永韌中心助理研究員陳俊銘、醫科系教授詹鴻霖。圖／清大提供 清華大學黃能富團隊的AI系統成功辨識出攝影機拍到的紙杯、鋁罐和玻璃瓶等河川廢棄物。圖／清大提供 清華大學教授黃能富團隊訓練AI模型辨認河川廢棄物。圖／清大提供

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