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為108課綱掌舵　前教育部長潘文忠獲台師大傑出校友

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大校慶今頒發第25屆傑出校友，左起分別為潘文忠、江賢二、李艷惠、陳正雄。圖／台師大提供
台師大校慶今頒發第25屆傑出校友，左起分別為潘文忠、江賢二、李艷惠、陳正雄。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今舉行103周年校慶大會，頒發當代藝術家江賢二、電路板環境公益基金會董事長陳正雄、中央研究院院士李艷惠、前教育部潘文忠傑出校友。前教育部長潘文忠8年內兩度接掌教育部，為我國任期最長的教育部長，但期間一度因卡管案求去，他今天打趣表示，「體力不支，中間休息一下。」讓台下師生莞爾。

潘文忠今致詞時表示，於教育部服務期間，特別感謝母校台師大的支持，逾2600天的任期內，師大一路相挺到最後一刻，無論是新冠肺炎疫情期間，都是台師大和心測中心的支持，讓大小考試、學生學習不中斷。

潘文忠也談到，外界都說108課綱是近年最大的教育工程，感謝學界的共同審議、規劃，才好不容易讓教育工程落地往前，又台師大接掌的教育部行政計畫，大概是所有大學中最多者，感謝教師在研究之餘，願意共同承擔、全力以赴。

潘文忠表示，即便擔任過教育部長，但最喜歡的稱呼還是「潘老師」。老師是跟學生最親近的人，身為教師，推動教育政策才不會離事實太遠。台師大近年轉型成功，但期勉學生也繼續在教育崗位上努力，作育英才。

本屆傑出校友包括藝術系54級江賢二，大學畢業後曾短暫任教國中，隨即赴法、美發展，擅長以抽象形式詮釋內心情感與社會關懷，繪畫作品展現深刻人文思考；化學系62級校友、電路板環境公益基金會董事長陳正雄，深耕電路板產業超過40年，現任燿華電子董事

英語學系65級校友、美國南加州大學語言學系榮譽教授李艷惠則深耕語言學研究40餘年，奠定漢語形式句法學的基礎，曾獲Bradley Kerr學術研究獎、Ahmanson人文創新獎，去年榮獲台灣中央研究院院士。

台師大校長吳正己表示，台師大近年已轉型為國際化的綜合型大學，在最新公布的世界大學學科排名中，共6個學科進入全球百大，位居全台第二，上榜學科數也從去年的12個增加至18個。

吳正己強調，豐碩成果都是全體師生共同努力而來，也都有賴校友在國內外、在各行各業發光，發揮影響力，讓師大師生能站在巨人肩膀上繼續前進。

潘文忠 教育部 台師大

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