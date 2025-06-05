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高雄路竹「運動精靈」 獲全國韻律體操錦標賽單項金牌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市蔡文國小發展韻律體操多年，今年全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。圖／校方提供
高市蔡文國小發展韻律體操多年，今年全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。圖／校方提供

高雄市路竹區蔡文國小發展韻律體操，在本土教練努力下，全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。校長翁志祥說，今年競賽讓選手在高水準競技環境中獲得寶貴經驗，心中種下對韻律體操的熱愛與自信，獲得佳績，帶給全校師生極大鼓舞。

114年全國韻律體操錦標賽甫落幕，參賽隊伍中，有不少外籍教練貢獻所長，競爭相當激烈。校方說，蔡文國小一路過關斬將，打敗國內六組強隊奪冠，高年級團隊競賽「十棒」項目奪金，其他團隊及個人項目也成績斐然，偏鄉韻律體操運動推展逐漸開花。

競賽過程中，蔡文國小五位選手雙手持韻律舞蹈彩棒，動作整齊一致，展現優雅及柔美姿態，尤其揮舞流暢的彩棒操作，展現超精彩的力與美，就像舞台上運動精靈，更以難度較高的「十棒」驚艷全場。

蔡文國小體操隊沒有聘任外籍教練，靠著平日苦練展現高度協調性與團隊默契，辛苦不在話下。專任教練楊千玫說，這次比賽是選手長期汗水下的努力與抗壓性的磨練，為了奪牌，一再一再修正自己舞姿，從不喊累，競賽佳績是對選手最好的肯定。

高市蔡文國小發展韻律體操，今年全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。圖／校方提供
高市蔡文國小發展韻律體操，今年全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。圖／校方提供
高市蔡文國小發展韻律體操多年，今年全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。圖／校方提供
高市蔡文國小發展韻律體操多年，今年全國韻律體操錦標賽大放異彩，勇奪高年級團隊競賽「十棒」項目金牌。圖／校方提供

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