影／彰化啟用英語國際村 縣長上英文課看到自己分數笑出來

彰化縣政府投入3300萬元，結合VR科技設備和教材，在56所國中小學成立英語國際村，今在永興國小舉辦聯合啟用典禮，有英語國際村的學校每周必有1節國際英語課，永興國小學童表示，戴VR裝置好像身歷其境，學英語變得有趣。

彰化縣部分學校有英語村、英語（資源）中心，縣政府強調協助學校建置 AI 情境教學環境的英語國際村，運用AR、VR 跟 AI 科技，透過趣味學習互動學習英文，英文課不再只是背單字、背片語，縣長王惠美等人在啟用典禮後到永興國小英國際村體驗，戴VR頭盔進入虛擬超市購物，這項學習有計分，王惠美擔心分數不及格，出乎意料的竟排名第三高，她笑逐顏開說「還好沒漏氣」。

教育處表示，縣政府邀請專家學者審查學校提報計畫，在經費有限之下遴選56校建置英語國際村，導入AI等科技裝置，有別於過去的英語村，縣政府將繼續編列相關經費開放學校申請，必須有空間、教材、教學人力才有可能通過審查。

縣府也爭取教育部補助420萬元，自籌180萬元，合計600萬元，在同安國小、永興國小、大城國小分設北、中、南三區的偏鄉教育資源中心，今在永興國小揭牌，未來各自從學校特色出發，例如戶外教育、AI閱讀、遊戲跟防災，提供巡迴教學、遠距課程，還有教師專業成長等資源，讓更多偏鄉、非山非市的學校學生學得更多。

溪湖區有多所非山非市、偏鄉學校，縣議員陳玉姬說，AI科技當道，校園引進AR、VR等裝置和教材來教學，她認為重視科技須兼顧傳統教育，教導孩子感恩、尊重、規矩，期待縣政府教育處和學校科技與人文並重，教出社會好公民。

永興國小英語教師洪茂林、許涵惟表示，學校可以全時外師搭配ELTA計畫申請1至3位外師協助教學，上課時VR搭配平板，增加學生學習英文的趣味和效率。 彰化縣英語國際村今在永興國小啟用，縣長王惠美體驗VR設備學英語。影／記者簡慧珍拍攝 彰化縣偏鄉教育資源中心今在永興國小啟用。記者簡慧珍／攝影

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