失業勞工子女就學補助通知 合格者13日撥款、寄送支票

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部每年配合學校開學，辦理失業勞工子女就學補助，113學年度第2學期就學補助申請案已完成審核，於5日採掛號寄發審核結果通知單，並同時以簡訊通知申請人，合格者將於6月13日完成撥款或寄送支票。

勞動部表示，除書面通知單外，113學年度第2學期失業勞工子女就學補助之申請人，自114年6月5日起，可以「自然人憑證＋身分證字號」、「健保卡卡號＋身分證字號」或申請人及其子女身分證字號，至勞動部官網首頁/主題網站項下「失業勞工子女就學補助線上申請系統」查詢審核結果。

若對審核結果有疑義者，可洽詢勞動部失業勞工子女就學補助受理小組，或於7月4日前透過線上、書面提出複查申請，書面複查申請格式，也可至勞動部官網搜尋「失業勞工子女就學補助線上申請系統」。勞動部提醒，申複時，請申請人檢附審核結果通知單影本及相關證明文件提出申請。

勞動部說明，114學年度第1學期失業勞工子女就學補助，勞動部將配合學校開學時間，預計於114年9月開始受理申請，詳細受理日期及相關訊息，將公布於勞動部官網「失業勞工子女就學補助線上申請系統」，如仍有疑問，可撥打勞動部免付費諮詢專線洽詢。

根據規定，非自願離職失業勞工子女，就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍學生，為適用對象。公立高中職學生（含五專前三年）每名4千元，私立高中職學生（含五專前三年）每名6千元，公立大專校院學生（含五專後二年）每名1萬3,600元，私立大專校院學生（含五專後二年）每名2萬4千元。

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