安置兒少就學困境 立委教團齊聲呼籲正視制度漏洞

全台家外安置兒少持續增加，就學困境也浮上檯面。立法委員林月琴、台灣全國兒少安置機構聯盟、安置機構及教師代表今天召開記者會，呼籲教育部與衛福部應全面檢討輔導資源配置，並建立具體的支持與協作機制，保障這群弱勢孩子的受教權與成長機會。

全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜表示，安置機構有區域集中性，導致特定學區學校需承接大量安置兒少，卻從未獲得相對應支援。不少偏鄉小校，師資原本就吃緊，再額外承擔來自安置機構的學生，讓教育現場身心俱疲。

教育體制對安置兒少的誤解也是隱憂。徐瑜說，有學校以「行為問題」為由暗示機構轉學，有的班級導師甚至會公開孩子來自育幼院的身分，讓學生蒙羞退縮。而原本設計為保護網的校安通報制度，在部分縣市卻變質為考核工具，通報愈多、學校評價愈差，恐讓學校選擇隱匿，壓抑合作意願。

立委林月琴說，跨轄安置兒少就學困境長期遭行政部門忽視，主因在於「資訊落後與制度僵化」兩大問題。教育部無法提供跨轄就學數據，將問題交由地方自行協調；衛福部雖有統計數據，卻缺乏分類與即時應用，導致政策無從著力。

她說，更令人憂心的是，現行補助政策僅針對「公立機構」學生所就讀的學校提供輔導教師人力，私立機構學生被排除在外。即便民間團體多次呼籲修法，教育部仍未正面回應，僅強調權限已交由地方政府，中央被動等待申請。

修緣育幼院長李宗益表示，孩子常因行為適應問題被學校要求帶回機構，甚至被單方面決定「在家自學一周」，剝奪受教權。教育責任不能由機構單打獨鬥，應建立協調機制與正當程序，建立跨系統入退學協調制度以及強化教師支持體系等等，讓導師不再孤軍奮戰。

來自現場的匿名教師代表表示，當安置兒少突然轉入學校，現場常措手不及。缺乏評估、支援尚未到位，導師只能硬撐，造成教學現場巨大壓力。多數教師未受創傷知情訓練，也不了解安置制度，面對孩子突如其來的情緒風暴，往往無法有效照顧。更現實的是，當教師投注心力照顧某個孩子時，來自其他家長的抱怨也接踵而至。

記者會現場要求教育部應主動調查所有家外安置兒少的就學情況，並依安置比例提供學校必要人力與資源。

此外，建立跨部會合作機制，衛福部與教育部應共同設立學校與安置機構間支持平台，提供特教、心理、人力支援與合作獎勵，鼓勵地方落實多方協作，也應修正現行補助制度，納入私立機構兒少就讀學校補助對象，並重新檢視教育與社政部門責任歸屬。

商品推薦