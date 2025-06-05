台中教師個別諮商輔導次數6都倒數 市府允增加預算與次數

教師心理壓力是教學現場重要議題，台中近年使用個案諮商服務的教師數量遽增，去年已突破1000人次，不過教師1年能使用的諮商服務次數僅3次，經評估後可提高到6次，排在六都倒數。議員呼籲提高次數，市府允諾，有需求就不該限制，會增加預算。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員黃守達、謝志忠、林德宇、王立任、張玉嬿等人質詢，黃指出，教學第一線的教師任務繁重、壓力巨大，許多教師出現身心狀況又害怕尋求幫助，擔心被貼上「心理有問題」的標籤，不只待遇、升遷受影響，甚至教師資格都會被質疑。

黃守達表示，以近年教師自殺自傷案件為例，2020年是47人，2023年上升到152人；台中有建立交師諮商輔導系統，其中一項是個案諮商服務，2022年全年服務156人次，2023年服務282人次，到2024年暴增到1014人次，增加6.5倍，凸顯出需求量的確很大。

另一方面，台中市的服務量能仍待提升，黃守達說，以個案諮商服務來說，若用每次50分鐘換算，台北每名教師每年可諮商6次，經評估可再增加到10次，新北、桃園、台南都是6次，高雄市5次，經評估後可增加不設上限；台中原則上是3次，經評估後可提高到6次，相當不足。

謝志忠表示，不只教師，托育人員的心理健康也很重要，希望編列心理健康諮詢的相關預算。張玉嬿指出，現代社會越來越多心理困擾事件，市府有推動守門人制度，不過每年在各行政區僅針對里長、里幹事辦理1場訓練，應該擴大。

教育局長蔣偉民回應，諮詢人數上升表示教師們越來越知道系統，願意找人諮商，市府預算也從100多萬元上升到去年超過500萬元，非常贊成增加諮商次數，有需求就不該限制次數。衛生局長曾梓展表示，所有衛生所、定點都有免費諮商，也會積極增加守門人教育訓練。

台中市長盧秀燕說，教師和父母一樣難為，要有身心健全的教師，才能打造健全的教育，非常認同需要提高教師身心諮商預算與次數，市府會再盤點資源，也希望教師們若有相關需求，勇於求援。 台中市長盧秀燕表示，非常贊成提高教師心理諮商次數，會盤點府內預算。記者陳敬丰／攝影

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