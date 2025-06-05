公教人員陸籍清查再起 全教總籲更應處理教學現場問題

日前有教師反映簽了7次未持有持有中國大陸戶籍的具結書，政府近日恐又將針對「公職與公立學校教師」展開第2波清查。對此，全教總理事長侯俊良今天表示，教育部更積極處理高教誠信、中小學現場濫訴等重要問題。也有立委認為，教育部在清查中國籍時增加學校行政負擔，不應再讓學校成為各部會施政提款機。

近日內政部次長馬士元又稱政府將展開第二波軍公教人員清查，針對地方公職人員及公立學校教師、大學教授是否持有中國身分證、定居證或居住證，要求具結聲明。對此，全教總今天召開記者會，侯俊良表示，學校不應成為各部門的政策提款機，先前就已清查過，再次辦理將造成老師負擔，清查中國籍應僅止於行政人員，不可禍及所有老師。

侯俊良說，先前發生澎湖科大前教務長假學歷被起訴事件，近日又有駐英公使江雅綺、高雄餐旅大學校長參選人學歷造假，影響高教學術誠信。再者，教學現場校園濫訴問題嚴重，教育部應積極處理高教、中小學教學現場的問題，才是維護教學品質的做法。

立委劉書彬說，濫訴、學歷造假、少子化、霸凌、學生升學的公平性等等才是教育的核心議題，教育部卻把重點放在清查學校教職員是否有中國證件。學術誠信是高等教育的命脈，協助高教及中小學解決困境是確保教育品質的關鍵，呼籲教育部改弦易轍關注教育的核心議題，台灣的教育和未來才有希望。

立法委員葛如鈞表示，教育部在清查教師是否持有中國大陸證件時，未協調各部會統一發文，減少學校行政負擔，導致教師重複簽署具結書，淪為各部會的施政提款機。另外，葛如鈞也說，教育部函轉公文要求教師赴陸申報，在部份條件下已逾越法規，有侵害人民自由之嫌。

立委伍麗華說，中國滲透校園是全球議題，近期也出現中國籍人士出現在學校附近直播，引起疑慮。教育部在清查教師身分的同時，亦應關注行政減量，勿造成第一線教師過多負擔。

商品推薦