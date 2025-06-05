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基隆跆拳道區域對抗賽停辦...童子瑋批政治考量 市府：沒學校申辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府教育處回應，區域對抗賽採申請制，去年起學校未再申請，市府推動跆拳成績亮眼，有目共睹。圖／教育處提供 ​
市府教育處回應，區域對抗賽採申請制，去年起學校未再申請，市府推動跆拳成績亮眼，有目共睹。圖／教育處提供 ​

基隆市辦理多年的「跆拳道區域對抗賽」去年和今年都停辦，兼任基隆市跆拳道委員會主委的議長童子瑋，接到不少家長電話，他認為，「體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具」。市府教育處回應，區域對抗賽採申請制，去年起學校未再申請，市府推動跆拳成績亮眼，有目共睹。

被視為民進黨下屆基隆市長人選的童子瑋在臉書發文，指接到不少家長電話，今年跆拳道比賽怎麼沒辦。童子瑋表示，這項比賽是指標性的賽事，許多教練、學生與家長眼中的「例行備戰目標」的年度大考。

童子瑋說，各級學校與民間道館參與跆拳道的學生超過3000人次，多校成立跆拳道校隊，道館遍布七區，更不乏全國級好手與全中運常勝軍。不辦比賽孩子的成長曲線被打斷，教練團體失去教學反饋的場域，基隆市整體體育形象與區域競爭力的受損。

「體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具。這場比賽的主角，是孩子。」童子瑋說，如果市府不辦，他願扛起責任，他可以不當主委，但不願看到孩子的舞台就此關閉。

議員陳宜說，基隆很多重點專項比如游泳、拳擊、網球、田徑等等並沒訂定一個政策，難道孩子與教練的期待，必須「靠學校自願」來決定，那市府的責任在哪裡。

陳宜表示，教育處強調未來「鼓勵各校踴躍申辦」，但如果過去已無人申請，未來又有何依據期待會改善。既然體育署名額有限，市府又何不主動編列預算、爭取經費，自行辦理跆拳道賽事？而不是消極等待？

教育處今回應，指跆拳道區域對抗賽是依「教育部體育署運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站作業要點」辦理，需由設有基層選手訓練站的學校主動申請。108、109年由百福國中申辦，110年因疫情停辦，111、112年則由基隆女中承辦；但因參加選手眾多，基隆女中因人力有限等考量，自113年起未再申請辦理。

教育處說，基隆市推動跆拳道運動不遺餘力，不僅「中小學聯合運動會」 持續辦理跆拳道比賽，今年成功國中首設跆拳項目的「運動績優」名額，供對跆拳有興趣的學生選擇跨學區入學；也增加核定跆拳道專任運動教練1名，完善跆拳道基層發展與三級銜接。

教育處強調，今年全中運基隆拿下8金7銀9銅之15年來最佳成績，基隆女中林侑萱更在個人品勢與對打賽奪下跆拳雙金，創全中運紀錄。

教育處表示，基隆市政府將持續鼓勵各校就各運動項目踴躍申辦區域對抗賽，由於體育署限額各縣市區域對抗賽最多只能舉辦3種項目，若超過上限，市府擬自籌經費辦理賽事。今年已有籃球、田徑、拳擊3項申請。

市府教育處回應，區域對抗賽採申請制，去年起學校未再申請，市府推動跆拳成績亮眼，有目共睹。圖／教育處提供​
市府教育處回應，區域對抗賽採申請制，去年起學校未再申請，市府推動跆拳成績亮眼，有目共睹。圖／教育處提供​
議長童子瑋質疑跆拳道區域對抗賽停辦正當性，並指「體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具」。圖／童子瑋提供
議長童子瑋質疑跆拳道區域對抗賽停辦正當性，並指「體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具」。圖／童子瑋提供

運動 跆拳 基隆女中

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