翻轉教育、逆勢增班、獨創遊戲教法 台南師鐸獎得主用愛育才

台南市教育局選出今年師鐸獎得主，有24人獲獎，其中復興國中校長陳文財、立人國小校長王全興、石門國小校長劉珍琳、永仁高中教師郭如育、西港國中黃新富、西門實小邱馨慧、東區勝利國小黃雅貴、將軍幼兒園教保員蔡玉晏等8人表現優異，足為楷模，獲推薦參加教育部師鐸獎評選。

教育局表示，復興國中校長陳文財化劣勢為優勢，翻轉官中偏鄉小校；創新課程適性展能，讓學校逆勢增班成為全國學生人數最多的國中，曾獲獲教育部教學卓越金質獎及校長領導卓越獎雙獎殊榮。立人國小校長王全興尊重多元潛能探索，成功帶領兩所百年老校文藝復興，各獲教育部教學卓越銀質獎；他獨創王氏遊戲教學法，親師生齊創五好共學樂園。

石門國小校長劉珍琳與時俱進力推 STEAM，培養AI世代的創思及問題解決力；兼具本土關懷與國際視野，教育科學文化共融互益，曾獲教育部教學卓越金質獎及校長領導卓越獎雙獎肯定。

永仁高中教師郭如育把法律、公民、雙語多元結合成獨特教學模式，結合學生自主學習，更與國高中教育階段的不同教學領域夥伴跨域合作，榮獲教育部閱讀磐石學校。西港國中教師黃新富以科學實驗與探究，激發學生設計思考、動手實踐及解決問題能力；成立手擲機隊及科技創作隊，讓偏鄉孩子在全國競賽舞台發光展能。

西門實小教師邱馨慧深耕海洋教育，啟發孩子愛海之心，並拓展至戶外教育，引導學生在自然探索中成長，啟發關懷世界的熱情，曾獲教育部教學卓越金質獎、海洋教育推手獎課程教學團隊及個人雙獎與黃階海洋教育者榮耀。東區勝利國小教師黃雅貴研發創新教案與教材培養學生批判力與自主學習，以走讀活動、影創社團與畢業策展等多元活動，提供學生展現跨域能力的平台，讓學習融入生活，用行動回饋社會。

將軍幼兒園蔡玉晏因應教學環境型態的改變，轉型促進學習區正常化邁向精緻化，將在地文化融入課程，豐富幼兒生活經驗。尊重幼兒的獨特性與個別化，讓幼兒自由探索，萌發學習動機與優勢能力，成為懂生活的玩家。

另獲獎表師有和順國中王嬿惠、大橋國中何慧真、安平國中何曉芬、鹽行國中胡正良、仁德國中盧俊邦、玉山國小徐子蔚、崑山國小陳谷易、安定區南興國小陳桂蘭、安順國小陳玥樺、東區復興國小黃雅琳、蓮潭國中鄭東益、永華國小歐錫霖、大灣國小蘇雅慧、文元國小教龔詩鈴、仁德幼兒園教保員郭淑芬、麻豆幼兒園教保員劉怡玲。 台南市復興國中校長陳文財化劣勢為優勢，翻轉官中偏鄉小校，創新課程適性展能。圖／南市教育局提供 石門國小校長劉珍琳與時俱進力推 STEAM，培養AI世代的創思及問題解決力。圖／南市教育局提供

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