聽新聞
0:00 / 0:00
營養加分！屏東學子本周起每月鮮乳喝5次 縣府強化冷鏈保冷設備
班班喝鮮乳因中央政策臨時喊停，屏東縣教育處統整學校意見後，有近9成以上學校有續辦意願，縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。
「班班喝鮮乳持續開喝！」縣長周春米在臉書發文說，縣府去年因應中央政策重新規畫，並強化全縣217所學校的冷鏈保冷設備，讓鮮乳、豆漿可以在品質穩定、保持新鮮情況，順利配送到每一名孩子的手上。
周春米也提到，感謝縣議會支持，讓這項政策持續推動，本周起，屏東全縣從公立幼兒園、國中小到縣立高中共367校，超過5萬6000多名學生，每周都能至少喝到一瓶鮮乳或豆漿！這幾天看到孩子們開心地拿著牛奶，一口一口喝下去，真的好感動！
周春米說，除了每周喝一次鮮乳，加上營養午餐每月提供一次，一個月至少喝5次，為孩子們營養加分、力挺在地酪農。
學童喝到鮮奶開心說，鮮奶很好喝，會長高，會變聰明。也有學童說，可以在學校喝到這麼好喝的鮮奶，很感謝。
教育處表示，「班班喝鮮乳」是由縣府農業處辦理招標採購，於6月2日起本周開始供應，供應至114學年度第一學期，經費約4100萬元。
【文教熱話題】
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言