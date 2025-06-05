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營養加分！屏東學子本周起每月鮮乳喝5次 縣府強化冷鏈保冷設備

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。圖／取自周春米臉書
屏東縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。圖／取自周春米臉書

班班喝鮮乳因中央政策臨時喊停，屏東縣教育處統整學校意見後，有近9成以上學校有續辦意願，縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。

「班班喝鮮乳持續開喝！」縣長周春米在臉書發文說，縣府去年因應中央政策重新規畫，並強化全縣217所學校的冷鏈保冷設備，讓鮮乳、豆漿可以在品質穩定、保持新鮮情況，順利配送到每一名孩子的手上。

周春米也提到，感謝縣議會支持，讓這項政策持續推動，本周起，屏東全縣從公立幼兒園、國中小到縣立高中共367校，超過5萬6000多名學生，每周都能至少喝到一瓶鮮乳或豆漿！這幾天看到孩子們開心地拿著牛奶，一口一口喝下去，真的好感動！

周春米說，除了每周喝一次鮮乳，加上營養午餐每月提供一次，一個月至少喝5次，為孩子們營養加分、力挺在地酪農。

學童喝到鮮奶開心說，鮮奶很好喝，會長高，會變聰明。也有學童說，可以在學校喝到這麼好喝的鮮奶，很感謝。

教育處表示，「班班喝鮮乳」是由縣府農業處辦理招標採購，於6月2日起本周開始供應，供應至114學年度第一學期，經費約4100萬元。

屏東縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。圖／取自周春米臉書
屏東縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。圖／取自周春米臉書
屏東縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。圖／取自周春米臉書
屏東縣府續推班班喝鮮乳，並從鄉鎮幼兒園、國中小往上擴及至高中生，共367校、5萬6618名學生受惠，從本周起開始供應，供應至114學年度第一學期。圖／取自周春米臉書

鮮奶 屏東縣 周春米

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