科學大師講座 邀來中研院長廖俊智演講「未來社會」
中央研究院院長、國際知名生物化學家廖俊智今天下午到台南市家齊高中演講，主題「未來社會」。廖院長以深厚的學術素養和前瞻視野，從社會演化脈絡談起，深入剖析面對高度不確定未來時，青年應如何培養科學思維與價值判斷，師生反應熱烈。
家齊高中為培育學生的科學素養與前瞻思維，舉辦「科學大師講座」，今天邀請台灣頂尖科學家廖俊智院長蒞校演講，廖院長同時擁有美國國家科學院、美國國家工程院、美國發明家學院、中央研究院及世界科學院等五大院士榮銜。
廖俊智以縝密的邏輯與宏觀視角，從人類社會的演進出發，探討農業社會、工業社會、資訊社會等不同階段如何透過「轉換」機制推動文明進展，進而延伸對未來社會的觀察與思考。他強調，雖然歷史軌跡可提供未來預測的脈絡參照，但若預測違反真理或人性價值，終究難以實現。
他提醒，面對高度不確定的未來社會，須秉持六項核心原則「基於理、駕乎勢、順人性、求證據、濾雜訊、重研究」，為青年學子提供清晰的思考方向。
廖院長也特別分析人工智慧發展，指AI 雖然具備自我優化與演化潛力，但尚未具備自我驅動與夢想能力，仍須在人的引導下發展。他說，「未來社會的設計不僅是技術競賽，更是價值選擇；唯有讓制度與人性、科技與倫理同行，才能共創持續與具意義的未來。」
校長陳韻如說，為提升學生科學素養與興趣，該校自然科教學團隊近20年來持續推動科學教育，每年規畫多場講座與活動，如科學海報競賽、科學擂台賽等，「科學大師講座」是其中最具代表性的活動之一。希望讓學生能夠親炙學術大師風采，啟發對科學與研究的熱情。
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