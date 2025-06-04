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幼兒園長之子性侵學童！綠委列5缺失 北市教育局：虛心檢討

中央社／ 台北4日電
台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍幼兒遭判刑28年8月定讞；民進黨立委林月琴指北市府在此案有5大嚴重缺失，北教育局表示，虛心且深刻檢討。示意圖／ingimage
台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍幼兒遭判刑28年8月定讞；民進黨立委林月琴指北市府在此案有5大嚴重缺失，北教育局表示，虛心且深刻檢討。示意圖／ingimage

台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍幼兒遭判刑28年8月定讞。民進黨立委林月琴今天指北市府在此案有5大嚴重缺失，台北市教育局表示，虛心且深刻檢討。

林月琴、民進黨台北市議員洪健益及人本教育基金會今天舉行記者會，呼籲台北市政府針對毛畯珅案認錯、道歉、賠償、改過。

林月琴表示，台北市政府5大嚴重缺失包含未依法啟動通報與處理機制、調查未交由具權限與專業的人員執行、拒絕提供家長監視器畫面與調查結果、認定委員會審查標準不一，及未提供受害孩童足夠的心理支持與協助。

台北市教育局透過新聞稿回應，已針對民國111年首案通報後的處理過程全面檢討，提出10大精進改善方案，並對局內相關責任人員進行議處、主動移送監察院調查，同時針對行為人及負責人採最重懲處。

教育局表示，已在昨天接獲此案部分受害者家屬遞交的國家賠償請求書，後續將依國家賠償處理流程辦理，而民眾、民代等提出的改善建議，也會納入政策精進方向評估，虛心且深刻檢討，以全力維護孩童安全，杜絕類似犯罪事件再度發生。

台北市社會局表示，自111年7月接獲首案通報起，即積極提供被害人及家庭身心復原與司法服務，並持續精進，自112年起指派每個家庭主責社工，提供家長個別化服務及適性資源媒合，成立全程陪伴的專案服務模式，並未延遲或被動。

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