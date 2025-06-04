「高歌離席」不是成語！學子曝寫作文被打問號 原意跟「他」有關

在網路上經常可以看到「高歌離席」這個詞彙，然而近日有網友發現，這根本不是一句成語，甚至還有高中生把它寫進作文中，最後被老師用紅筆圈出並打上問號，才知道原來沒有這個詞。貼文曝光後，引發廣大回響。

一名網友昨（3日）在threads上發文表示，自己一直以為「高歌離席」是一個常見的成語，沒想到真相並非如此。貼文曝光後，其他網友也驚訝直呼：「竟然不是」、「本世紀三大成語錯覺誕生了：高歌離席、不明覺厲、本斥但大」。其中一位網友更苦笑說，在高中寫作文時曾經使用過「高歌離席」這個詞彙，結果直接被國文老師打問號。

事實上，「高歌離席」這個詞彙源自於知名遊戲實況主「亞洲統神」的哥哥「國動」（本名張葦航），用來描述在獲勝後的風姿神態，這個詞彙廣泛應用於遊戲、股市等相關話題。

曾經在2022年，有民眾在「公共政策網路參與平台」上發起提案，希望將這個詞彙納入教育部的國語辭典中，但該提案最終未能通過檢核。

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