南投旭光高中首度「海選」新校長 卓蘭高中毛彬權8月接任

南投縣旭光高中是縣內第一所完全中學，也是唯一的縣立高中，其現任校長何光明將於7月底退休，過去接任人選由縣府派任，但今年首度採「海選」方式，開放全國具報考資格者報考，經遴選，將由現任卓蘭高中教務主任毛彬權接任校長。

旭光高中前身為旭光國中，因辦學績效優良，2001年由南投縣政府核准為完全中學，設有國中部、高中部及特教班，是縣內第一所完全中學，也是唯一的縣立高中；現任校長何光明是布農族人，是縣教育史上首位具原住民身分的高中校長。

不過，何光明8年任期將屆，已申請退休，今年7月底將卸任。過去縣立高中校長接任人選是由縣府教育處從國中校長中調派出任，何光明就是在2017年8月1日自南崗國中調任旭光高中，但今年縣府改變作法，首度採「海選」開放報考。

教育處表示，目前國立高中職校長遴選多是依據「高級中等教育法」、「教育人員任用條例」、「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」等規定，縣府跟進辦理，開放全國具報考資格的高中主任、具高中校長資格或現任高中校長報考。

縣府於5月公告南投縣立高級中等學校新任校長遴選簡章，開放全國具報考資格者報名，此次共7人報名，其中1人為現任高中校長，其餘為現任高中主任，經第一階段書面審查及第二階段面試審議，由現任卓蘭高中教務主任毛彬權出線。

縣府表示，今年透過海選模式開放全國具資格者報考，公開且公平遴選出最適合的人選。而卓蘭高中和旭光高中一樣都是完全中學，並設有特教班，毛彬權在該校任教7年，教學及行政經驗豐富，後續將於8月1日正式接任旭光高中校長。 南投縣旭光高中是縣內第一所完全中學，也是唯一的縣立高中。記者賴香珊／攝影

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